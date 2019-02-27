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Bolu'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 22:01 | Son Güncelleme

Otomobil, cip ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

D-100 kara yolunun Bolu kesiminde otomobil, cip ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan Ankara istikametine seyreden Serkan Y. idaresindeki 16 NDV 50 plakalı cip, kontrolden çıkarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kavşağında refüjü aşarak İsmail A. yönetimindeki 14 EL 688 plakalı hafif ticari araç ile Esra İ'nin kullandığı 14 GF 490 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki Aynur Arkan yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları, zikzak çizerek ilerleyen cipin trafik ışıklarına geldiği esnada önce refüje çıktığını, sonra da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığını öne sürdü.

Öte yandan, cip sürücüsünün alkollü olduğu iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu D-100 Karayolu zincirleme trafik kazası

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