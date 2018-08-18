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Bolu'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 23:36 | Son Güncelleme

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Bolu'da kamyon, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-750 karayolundan İstanbul istikametine seyreden Halil Özkan'ın kullandığı 06 ET 6930 plakalı kamyon ile Gerede Yazıköy mevkisinde kontrolsüz kavşaktan İstanbul istikametine girmeye çalıştığı belirtilen Mevlüt Topaloğlu yönetimindeki 34 TJ 0274 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan kamyon, yol kenarında park halinde bulunan Şener Topaloğlu idaresindeki 34 ZN 4252 plakalı kamyonete çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Mevlüt Topaloğlu ile aynı araçta bulunan Elif Asel, Yusuf, Kezban ve Murat Topaloğlu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu ve Gerede'de bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazadan, kamyon ve kamyonet sürücüsü ile kamyonette yolcu olarak bulunan vatandaşlar yara almadan kurtuldu.

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Bolu D-750 karayolu Gerede zincirleme trafik kazası

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