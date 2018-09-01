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Bolu'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 22:46 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı - Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Kesiminde bir kamyonet ile 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul istikametine seyreden, Ünal A. idaresindeki 34 ZJ 4435 plakalı otomobil, Fikret Ö. yönetimindeki 54 BH 939, Hasan Can T. idaresindeki 34 FN 5553 plakalı otomobil, Bekir T. yönetimindeki W 35541 H plakalı otomobil ve Yasin D. idaresindeki 16 AN 944 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 ZM 6456 plakalı otomobil Bolu-Düzce il sınırında çarpıştı.

Kazada, ismi öğrenilemeyen sürücü ile diğer araçlarda bulunan Ünal, Irmak Bera, Bahar, Yağmur ve Liva Akbalık, ile Gürkan ve Tuana Öncü yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce'de bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle otoyolun 2 şeridi ulaşıma kapanırken trafik akışı tek şeritten sağlandı.

Ulaşımın tek şeritten sağlanması nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Trafik ve karayolları ekipleri, oluşan araç kuyruklarının azalması için trafik akışını Abant gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirdi.

Ulaşım kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Bolu zincirleme trafik kazası

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