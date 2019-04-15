Bolu'daki cinayet davası

Bolu'da, geçen yıl bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili hakkında dava açılan 1'i tutuklu 3 kişinin yargılanmasına başlandı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan E.T ile "yaralama" suçundan tutuksuz yargılanan D.B ve O.B'yle sanık avukatları ve kavgada hayatını kaybeden Tolga Kurul'un yakınlarıyla avukatı katıldı. Kimlik tespiti ve iddianame özetinin okunmasının ardından savunmasını yapan tutuklu sanık E.T, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, olay günü müşteki aile ile ilde bulunan bir hurdacıda kavga ettiklerini söyledi. Daha sonra içki alarak D.B'yi ve O.B'yi de evlerinden aldıktan sonra Kavaklık diye bilinen alana gittiklerini aktaran E.T, "Biz burada alkol alırken O.D, O.K, T.K. ve İ.Ö, isimli şahıslar da geldiler. T.K. iner inmez bana saldırdı. Biz kendisiyle kavga etmeye başladık. Daha sonra O.K de bana vurdu. Ben yere düştüm. Bu esnada beyaz bir araba geldi. Arabanın gelmesinin ardından silah sesleri gelmeye başladı. Toplam 4-5 el silah atıldı. Ben bunun üzerine korkarak arabama bindim ve çalıştırarak olay yerinden diğer arabalara vurarak kaçtım." şeklinde konuştu.

Kendisinin öldürme olayı ile hiçbir ilgisi olmadığını ileri süren E.T, "Bu olaydan hemen sonra ailemin başına bir iş gelebileceğini düşünerek, hepsini toplayarak aracımla akrabalarımın yaşadığı Bahçeköy’e götürmek istedim. Ben oraya giderken polisin arkamdan anons yaptığını duymadım. Duyar duymaz zaten aracımı durdurdum." dedi. Tutuksuz sanık D.B. ise suçsuz olduğunu öne sürerek, "E.T'nin da anlattığı gibi alkol almak için kavaklık denilen yere gittik. Orada bir süre bekledikten sonra bir araçla O.D, O.K. ve T.K. geldiler. Ben T.K'nin kimseye vurduğunu görmedim. D.K. ise doğrudan M.K. ve E.T'ye saldırmıştı. Ben olayın büyüyebileceğini düşünerek yavaş yavaş olay yerinden uzaklaştım. Yaklaşık 200 metre uzaklaştığım esnada 4-5 el silah sesi duydum. Daha sonra kaçarak Gerede'de yaşayan amcamın yanına gittim. Ama o gün neden böyle bir şey yaptığımı bilmiyorum." ifadesini kullandı. - "Kendisi benim yakamdan tuttu" Tutuksuz sanık O.B de kavaklık denilen yerde alkol aldıkları esnada M.K'n'n, telefonla O.K’yi aradığını ve yanlarına gelebileceğini söylediğini duyduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Yaklaşık 3-5 dakika sonra bir minibüs geldi. İçinden kalabalık bir grup indi. Ben sadece D.K'ye dikkat ettim. Kendisi benim yakamdan tuttu. Karşılıklı olarak itiştik. Daha sonra beni bıraktı. Bunun üzerine ben olay yerinden uzaklaştım. Bu sırada E.T’yi yerde görmüştüm. Başında 3-5 kişi vardı ve ona vuruyorlardı. Uzaktan olanları izlerken 3-4 el silah sesi duydum. Kimin ateş ettiğini görmedim. Ayrıca silah sesi duymadan önce olay yerine 2 araç daha gelmişti." Silahlı kavgada hayatını kaybeden T. K'nin kardeşi D.K. de sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Olay günü kardeşim beni arayarak Dokuzlar'ın babamı dövdüğünü söyledi. Dokuzlar sanıkların ailesinin lakabıdır. Bunun üzerine T.K. ve yanındaki 2 kişi beni evden aldılar. Ben araca binerken T.K telefonla M.K ile konuşuyordu. Kapattıktan sonra M.K'nin bizi Kavaklığa çağırdığını söyledi. Kavga etmek üzere onların yanına gittik. Biz minibüste sadece 4 kişiydik. Yanımızda başka kimse yoktu." şeklinde konuştu. Kendisinin araçtan iner inmez E.T'ye vurduğunu aktaran D.K, "Bu sırada E.T. ile M.K. aracın yanındayken D.B. ve O.B. ile 2 kişi aracın arkasından çıktılar. Bize tuzak kurduklarını anladım. Ben E.T'ye vururken arkamdan O.B. ve D.B. sopa ile bana saldırdılar. Ben bunun üzerine E.T'yi bırakarak bu ikisiyle uğraşmaya başladım. Ben kardeşim T.K'nin kiminle kavga ettiğini o sırada görmedim. Vurulduğu anı da görmedim. Silah sesini duyduğumda başka birisi ile kavga ediyordum. Ben sanıklardan şikayetçiyim." dedi.