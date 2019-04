Bolu'daki cinayet davası

Bolu'da, geçen yıl bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili hakkında dava açılan 1'i tutuklu 3 kişinin yargılanmasına başlandı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan E.T ile "yaralama" suçundan tutuksuz yargılanan D.B ve O.B'yle sanık avukatları ve kavgada hayatını kaybeden Tolga Kurul'un yakınlarıyla avukatı katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianame özetinin okunmasının ardından savunmasını yapan tutuklu sanık E.T, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, olay günü müşteki aile ile ilde bulunan bir hurdacıda kavga ettiklerini söyledi.

Daha sonra içki alarak D.B'yi ve O.B'yi de evlerinden aldıktan sonra Kavaklık diye bilinen alana gittiklerini aktaran E.T, "Biz burada alkol alırken O.D, O.K, T.K. ve İ.Ö, isimli şahıslar da geldiler. T.K. iner inmez bana saldırdı. Biz kendisiyle kavga etmeye başladık. Daha sonra O.K de bana vurdu. Ben yere düştüm. Bu esnada beyaz bir araba geldi. Arabanın gelmesinin ardından silah sesleri gelmeye başladı. Toplam 4-5 el silah atıldı. Ben bunun üzerine korkarak arabama bindim ve çalıştırarak olay yerinden diğer arabalara vurarak kaçtım." şeklinde konuştu.