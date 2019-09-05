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Bolu'daki cinayet davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 16:33 | Son Güncelleme

Gerede'de, 10 Aralık 2016'da üniversite öğrencisi kızı silahla vurarak öldürdüğü ve ev arkadaşını yaraladığı suçlamasıyla yargılanan zanlının davasının görülmesine devam edildi - Duruşma, aileler arasında devam eden manevi tazminat görüşmesi dolayısıyla 16 Eylül'e ertelendi

Bolu'nun Gerede ilçesinde, 10 Aralık 2016'da üniversite öğrencisi Berfin Yıldız'ı öldürdüğü ve ev arkadaşını yaraladığı gerekçesiyle Cihat Kaycı'nın yargılanmasına devam edildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kaycı ve tarafların avukatları ile Kaycı'nın ailesi katıldı.

Cumhuriyet savcısı, daha önce mahkemeye sunduğu esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek, sanığın, "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "öldürmeye teşebbüs"ten 9 yıldan 15 yıla, "gece vakti konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan 1 yıldan 3 yıla, "kişiyi hürriyetten yoksun kılma"dan ise 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Kararı açıklamayacağını bildiren mahkeme heyeti, Berfin Yıldız'ın ailesinin avukatı Ömer Yasa'ya söz verdi.

Yasa, her ne kadar dosya karar aşamasına gelmiş olsa da sanık ailesi ile müvekkilleri arasındaki görüşmenin sürdüğünü, görüşme sonucu müvekkillerinin şikayetlerinden vazgeçme durumunun söz konusu olabileceğini belirtti.

Berfin Yıldız'ın babası Ünsal Yıldız'ın kanser hastası olduğu için hastanede yattığını anlatan Yasa, "Müvekkilimin rahatsızlığı nedeniyle sanığın yakınları tarafından manevi tatmin oluşturacak bir tazminatın ödenmesi söz konusudur. Bu kapsamda müvekkilimin şikayetinden vazgeçmesi söz konusu olabilecektir. Bu kapsamda karar için görüşmenin sonuçlanmasına kadar süre talep ediyoruz." diye konuştu.

Cihat Kaycı'nın avukatı da şikayetçi tarafın ifadelerine katıldıklarını belirterek, aileler arasındaki görüşmenin sonuçlanmasına kadar mahkemeden süre talep ettiklerini söyledi.

Tarafların taleplerini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Eylül'e erteledi.

- Olay

İstanbul'da tekstil işçisi olarak çalışan Cihat Kaycı, 10 Aralık 2016'da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Gerede Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi Berfin Yıldız (18) ile Dayıoğlu Mahallesi'ndeki öğrenci evinde tartışmış, genç kızın arkadaşı A.B'yi elinden tabancayla yaralayan Kaycı, daha sonra Yıldız'ı evin yakınında bulunan Karapınar mevkisindeki ağaçlık alana götürüp, başına ateş ederek öldürmüştü.

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