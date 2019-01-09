Bolu'daki cinayet davasında karar

Bolu'da, 2013'te bir kişinin ölümüne ilişkin 9 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan İsmail Altıntop, "kasten yaralama" ve "suç delillerini gizlemeye azmettirmek"ten yargılanan tutuksuz sanık Ü.A, "delilleri yok etme" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar İ.T, H.İ.Ç, E.S. ve C.G. katıldı.

Aynı suçlama yöneltilen tutuksuz sanıklar F.K. ve Ö.A. ise duruşmaya katılmadı. Tutuksuz sanık E.Y'nin ise bu süreçte hayatını kaybettiği belirtildi.

Önceki celsede verdiği mütalaasını tekrarlayan iddia makamı, sanıkların üzerilerine atılı suçlardan cezalandırılmasını, hayatını kaybeden E.Y'nin ise dosyasının düşürülmesini talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan İsmail Altıntop, yazılı savunmasını mahkemeye gönderdiğini belirterek, "Pişmanım. Değil kimseyi öldürmek, yaralamak bile istemedim." diye konuştu.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamalara reddederek, beraatlerini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık İsmail Altıntop'u, öldürme neticesi ortaya çıkacak şekilde yaraladığı için 14 yıl, sustalı çakı kullandığı için de 6 ay hapis ile 25 gün idari para cezasına çarptırdı.