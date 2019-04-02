Bolu'daki cinayet davasında karar

Bolu'da araçlarına aldıkları Murat Güler'i, parasını gasbederek öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 3 sanık, "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan müebbet, "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan ise onar yıl hapse mahkum edildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Volkan Misirli, Eray Erdi ve Uğur Özdamır ile Murat Güler'in yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada son savunmasını yapan tutuklu sanık Volkan Misirli, Güler'in kendisine karşı ahlaksız tutum ve davranışlar sergilendiğini ileri sürdü.

Öldürme kastı olmadığını savunan Misirli, "Bir anlık sinir sonucunda öldürme kastı olmaksızın hareket ettim. Olaydan dolayı pişmanım. Öncelikle beraatimi, mahkeme aksi kanaatte ise tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık Eray Erdi de kendisinin "arkadaş kurbanı" olduğunu iddia ederek, "Kesinlikle bu eylemin içinde yer almadım. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.