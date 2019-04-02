HABER

Bolu'daki cinayet davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 12:16 | Son Güncelleme

Bolu'da araçlarına aldıkları Murat Güler'i, parasını gasbederek öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 3 sanık, "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan müebbet, "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan ise onar yıl hapis cezasına çarptırıldı

Bolu'da araçlarına aldıkları Murat Güler'i, parasını gasbederek öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 3 sanık, "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan müebbet, "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan ise onar yıl hapse mahkum edildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Volkan Misirli, Eray Erdi ve Uğur Özdamır ile Murat Güler'in yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada son savunmasını yapan tutuklu sanık Volkan Misirli, Güler'in kendisine karşı ahlaksız tutum ve davranışlar sergilendiğini ileri sürdü.

Öldürme kastı olmadığını savunan Misirli, "Bir anlık sinir sonucunda öldürme kastı olmaksızın hareket ettim. Olaydan dolayı pişmanım. Öncelikle beraatimi, mahkeme aksi kanaatte ise tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık Eray Erdi de kendisinin "arkadaş kurbanı" olduğunu iddia ederek, "Kesinlikle bu eylemin içinde yer almadım. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık Uğur Özdamar ise "Duruşma arasında cezaevinden gönderdiğim savunma dilekçemi aynen tekrar ediyorum. Ne biliyorsam doğrusunu anlattım. Eray ve Volkan ile ilk başta anlaştığımız ifadeyi verdim. Fakat daha sonrasında gerçekleri anlatmaya karar verdim. Maktulün ahlaksız teklifi karşısında sinirlenerek bir eylem gerçekleştirdim. Fakat kesinlikle öldürme kastıyla veya maktulü yağmalama kastıyla hareket etmedim." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerini söylemesinin ardından kararını açıkladı.

Heyet 3 sanığı, "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan müebbet, "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan ise onar yıl hapis cezasına çarptırdı.

- Olay

Bolu'da 2017 yılının aralık ayında Yenicepınar köyü Çambaşı mevkisinde orman yolu üzerinde yarı çıplak halde erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine haber vermiş, inceleme sonucu 41 yaşındaki Murat Güler'in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlenmişti.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında Volkan Misirli, Uğur Özdamar ve Eray Erdi gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Kendi uçağını yaptı, tam havalanacakken uçuş iznine takıldı Kendi uçağını yaptı, tam havalanacakken uçuş iznine takıldı
Mersin'de, Roman Sesini Güçlendirme Çalıştayı başladıMersin'de, Roman Sesini Güçlendirme Çalıştayı başladı
Otizme Eskişehir modeliOtizme Eskişehir modeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu cinayet davası

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da çöken binaya ilişkin 3 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Kartal'da çöken binaya ilişkin istenen cezalar belli oldu

Mevlana diyarının 'incisi' Dokuzun Hanı

Mevlana diyarının 'incisi' Dokuzun Hanı

'Hassas burunlar' zehir tacirlerine geçit vermiyor

'Hassas burunlar' zehir tacirlerine geçit vermiyor

Görür görmez telefona sarıldılar! Aksu Çayı'nda şaşırtan anlar

Görür görmez telefona sarıldılar! Avlanmak isterken...

Bir anda dolmaya başladı! Bölge hızla boşaltılıyor

Bir anda dolmaya başladı! Bölge hızla boşaltılıyor

Yaşı, mesleği ile yarışıyor

Yaşı, mesleği ile yarışıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.