Bolu'daki cinayet davasında karar

Bolu'da araçlarına aldıkları Murat Güler'i, parasını gasbederek öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 3 sanık, "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan müebbet, "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan ise onar yıl hapse mahkum edildi.
Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Volkan Misirli, Eray Erdi ve Uğur Özdamır ile Murat Güler'in yakınları ve tarafların avukatları katıldı.
Duruşmada son savunmasını yapan tutuklu sanık Volkan Misirli, Güler'in kendisine karşı ahlaksız tutum ve davranışlar sergilendiğini ileri sürdü.
Öldürme kastı olmadığını savunan Misirli, "Bir anlık sinir sonucunda öldürme kastı olmaksızın hareket ettim. Olaydan dolayı pişmanım. Öncelikle beraatimi, mahkeme aksi kanaatte ise tahliyemi talep ediyorum." dedi.
Tutuklu sanık Eray Erdi de kendisinin "arkadaş kurbanı" olduğunu iddia ederek, "Kesinlikle bu eylemin içinde yer almadım. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.
Tutuklu sanık Uğur Özdamar ise "Duruşma arasında cezaevinden gönderdiğim savunma dilekçemi aynen tekrar ediyorum. Ne biliyorsam doğrusunu anlattım. Eray ve Volkan ile ilk başta anlaştığımız ifadeyi verdim. Fakat daha sonrasında gerçekleri anlatmaya karar verdim. Maktulün ahlaksız teklifi karşısında sinirlenerek bir eylem gerçekleştirdim. Fakat kesinlikle öldürme kastıyla veya maktulü yağmalama kastıyla hareket etmedim." şeklinde savunma yaptı.
Mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerini söylemesinin ardından kararını açıkladı.
Heyet 3 sanığı, "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan müebbet, "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan ise onar yıl hapis cezasına çarptırdı.
- Olay
Bolu'da 2017 yılının aralık ayında Yenicepınar köyü Çambaşı mevkisinde orman yolu üzerinde yarı çıplak halde erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine haber vermiş, inceleme sonucu 41 yaşındaki Murat Güler'in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlenmişti.
Olayla ilgili soruşturma kapsamında Volkan Misirli, Uğur Özdamar ve Eray Erdi gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
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