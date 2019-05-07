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Bolu'daki cinayet davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 18:36 | Son Güncelleme

Eniştesini tüfekle vurarak öldüren sanık, 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Bolu'da, eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü eniştesini tüfekle vurarak öldüren sanığa 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Hasan Adıyaman, "kasten öldürme suçuna yardım etmek" suçundan tutuksuz yargılanan E.M. ve avukatları katıldı.

Son savunmasını yapan Adıyaman, eniştesini isteyerek vurmadığını öne sürerek, "Onu korkutmak istemiştim. Bana kapıyı tam olarak açmayınca aramızda arbede yaşandı. O sırada omzumdaki tüfek ateşlendi. Yaşananlardan dolayı çok pişmanım." diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Adıyaman'ın "kasten öldürme" suçunu haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek, sanığa 18 yıl 4 ay hapse mahkum etti.

Adıyaman'ın diğer suçtan 10 ay hapsini ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştıran heyet, tutuksuz sanık E.M'nin ise beraatına hükmetti.

- Olay

Bolu'nun Dörtdivan İlçesinde bulunan entegre kümes işletmesinde bakıcı olarak çalışan Hasan Mitiler, Temmuz 2017'de, kaldığı lojmanda tüfekle vurularak öldürülmüştü.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, Mitiler’in katil zanlısı olduğunu tespit ettikleri kayınbiraderi Hasan Adıyaman’ı Kahramanmaraş’ta yakalamıştı.

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