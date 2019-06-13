HABER

Bolu'daki cinayet davasında mütalaa

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 19:12 | Son Güncelleme

Gerede'de, 10 Aralık 2016'da üniversite öğrencisi kızı silahla vurarak öldürdüğü ve ev arkadaşını yaraladığı suçlamasıyla yargılanan zanlı hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ile 25 yıla kadar hapis cezası istendi

Bolu'nun Gerede ilçesinde, 10 Aralık 2016'da üniversite öğrencisi Berfin Yıldız'ı öldürdüğü ve ev arkadaşı A.B'yi yaraladığı iddia edilen Cihat Kaycı'nın yargılandığı davada, iddia makamı mütalaasını verdi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kaycı katılırken, mahkemeye mazeret sunan avukatları yer almadı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "öldürmeye teşebbüs"ten 9 yıldan 15 yıla, "gece vakti konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan 1 yıldan 3 yıla, "kişiyi hürriyetten yoksun kılma"dan ise 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mütalaanın ardından söz verilen Kaycı, avukatları duruşmada hazır bulunmadığı için mütalaaya karşı savunma yapmak istemediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının esasa ilişkin savunma hazırlaması için duruşmayı 2 Temmuz'a erteledi.

- Olay

İstanbul'da tekstil işçisi olarak çalışan Cihat Kaycı, 10 Aralık 2016'da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Gerede Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi Berfin Yıldız (18) ile Dayıoğlu Mahallesi'ndeki öğrenci evinde tartışmış, genç kızın arkadaşı A.B'yi elinden tabancayla yaralayan Kaycı, daha sonra Yıldız'ı evin yakınında bulunan Karapınar mevkisindeki ağaçlık alana götürüp, başına ateş ederek öldürmüştü.

PARTNERİşte kalça estetiği yaptıran ünlülerİşte kalça estetiği yaptıran ünlüler
Boşanmak istediği için öldürülen Tuğba toprağa verildiBoşanmak istediği için öldürülen Tuğba toprağa verildi
Emekli Tuğgeneral Kazım Ünal Afyonkarahisar’da toprağa verildiEmekli Tuğgeneral Kazım Ünal Afyonkarahisar’da toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu cinayet Gerede

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz transfer kararını verdi!

Burak Yılmaz transfer kararını verdi!

Transferde mutlu son! 3 yıllığına F.Bahçe'de

Transferde mutlu son! 3 yıllığına F.Bahçe'de

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları hakkında soruşturma!

İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları hakkında soruşturma!

Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı

Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
JÖAK darbe davasında 9 sanığa hapis

JÖAK darbe davasında 9 sanığa hapis

TEM Otoyolu Pendik mevkiinde zincirleme trafik kazası

TEM Otoyolu'nda kaza! Trafik kilit

Asker alma kanun teklifinin 1. maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

İzmir'de zeytinlik alanda başlayan yangın iki eve sıçradı

İzmir'de yangın! Evlere sıçradı

Jandarma tarihinde ilk kez bin 7 tim görev yapıyor

Jandarma tarihinde rekor! İlk kez geçildi

Hrant Dink davasında yeni gelişme!

Hrant Dink davasında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.