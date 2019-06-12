HABER

Bolu'daki cinsel istismar davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 12:59 | Son Güncelleme

Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanığa 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası verildi

Bolu'da, kız çocuğuna karşı nitelikli cinsel istismarda bulunduğu ve hürriyetinden yoksun kıldığı iddiasıyla yargılanan sanık, 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Cihan Bayram (39), avukatları ve yakınları ile mağdur S.K'nin yakınları ve avukatları katıldı.

Duruşmada cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan sanık Bayram, daha önceki ifadelerini tekrarladığını belirtti.

Mahkeme heyeti sanığa "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 16 yıl 8 ay, "hürriyetten yoksun bırakma" suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplam 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

PARTNER Utangaçlıktan nasıl kurtulunur? Utangaçlıktan nasıl kurtulunur?
Ambalaj sektörü büyüyorAmbalaj sektörü büyüyor
Yaralanan domuzu tellerden kurtararak doğaya saldılarYaralanan domuzu tellerden kurtararak doğaya saldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu cinsel istismar davası

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Eşsiz yolculuğu böyle izlediler

Eşsiz yolculuğu böyle izlediler

Pençe Harekatı'nda son dakika gelişmesi: Anında karşılık verildi

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

'Suriyeliler plaja alınmasın' tartışması sürüyor!

'Suriyeliler plaja alınmasın' tartışması sürüyor!

Sosyal medyada gezerken bu linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyada gezerken linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı

Evin garajını kazarken buldu! Sırrı çözülemedi

Evin garajını kazarken buldu! Sırrı çözülemedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.