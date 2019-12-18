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Bolu'daki DEAŞ davasında yargılanan 3 sanık hakkında mütalaa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 17:31 | Son Güncelleme

İddia makamı, sanıkların 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti

Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan Suriye uyruklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık A.E. ve avukatı hazır bulundu, sanıklar A.C.A. ve F.A.A. ise duruşmaya katılmadı.

Esasa ilişkin mütalaasını sunan iddia makamı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık A.E. kendisinin bu örgütle ilişkisinin olmadığını savunarak suçlamayı kabul etmedi.

Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma hazırlamak için mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşmayı 20 Mart 2020'ye erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu DEAŞ silahlı terör örgütü üyeliği

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