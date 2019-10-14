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Bolu’daki feci kazada hayatını kaybeden aile üyeleri yan yana defnedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 14:10 | Son Güncelleme

Bolu’da dün meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden anne, baba ve 35 yaşındaki oğullarının tabutları aynı camide yan yana son yolculuğuna uğurlandı.

Bolu’da dün meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden anne, baba ve 35 yaşındaki oğullarının tabutları aynı camide yan yana son yolculuğuna uğurlandı. Kazadan yaralı kurtulan genç kız ise toprağa verilen anne, babası ve ağabeyinin ardından gözyaşı döktü.
Kaza, dün sabah saatlerinde Bolu’nun Gerede ilçesi TEM Otoyolu Samat köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Abdulkadir Özer (62) idaresindeki 41 AGD 040 plakalı otomobil, kontrolden çıkaran şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan baba Abdulkadir Özer ve araçta bulunan oğlu Rafet Özer (35) ile eşi Naime Özer (60) olay yerinde hayatlarını kaybederken, Betül Özer ile Fehime Karakoç ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavileri için Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cesedi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından araçtan çıkarılarak aynı hastanenin morguna götürüldü.

Tabutları yan yana gören genç kız gözyaşlarına hakim olamadı
Morgda yapılan incelemelerin ardından feci kazada hayatını kaybeden anne, baba ve oğlunun cenazeleri Kocaeli’nin İzmit ilçesine getirildi. Daha sonra cenazeler İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Camii’ne getirildi. Feci kazada ölen anne, baba ve oğullarının tabutları yan yana koyuldu. Cenaze namazında ailenin yakınları, il protokolü ve vatandaşlar hazır bulundu. Helallik istenilmesinin ardından kılınan cenaze namazlarından sonra Rafet Özer, Naime Özer ve Rafet Özer’in cenazeleri, mezarlığa götürülmek üzere cenaze aracına taşındı. Bu sırada kazadan yaralı olarak kurtulan Betül Özer ise gözyaşlarına hakim olamadı. Kazaya kurban giden aile üyelerinin cenazeleri Nüzhetiye Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.

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