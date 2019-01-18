Bolu'daki FETÖ/PDY davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, hakkında dava açılan tutuksuz sanık eski Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Türker Yılmaz'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından "görevini yerine getirmediği" ve "suçu bildirmediği" gerekçesiyle meslekten ihraç edilen, daha sonra da "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuksuz sanık Yılmaz ve avukatı katıldı.

Mahkeme heyeti duruşma öncesinde sanık hakkında Askeri Ceza Kanununun 144'üncü maddesi gereğince TCK'nın 257'nci maddesinin uygulanabileceğini hatırlattı.

Daha sonra söz verilen cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını mahkeme heyetine sunarak, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan sanık avukatı Ferit Atalay, müvekkili hakkında darbe girişimini takiben başlatılan soruşturma ve kovuşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verildiğini belirterek, şöyle konuştu: