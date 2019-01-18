Bolu'daki FETÖ/PDY davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, hakkında dava açılan tutuksuz sanık eski Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Türker Yılmaz'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından "görevini yerine getirmediği" ve "suçu bildirmediği" gerekçesiyle meslekten ihraç edilen, daha sonra da "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuksuz sanık Yılmaz ve avukatı katıldı.
Mahkeme heyeti duruşma öncesinde sanık hakkında Askeri Ceza Kanununun 144'üncü maddesi gereğince TCK'nın 257'nci maddesinin uygulanabileceğini hatırlattı.
Daha sonra söz verilen cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını mahkeme heyetine sunarak, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.
Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan sanık avukatı Ferit Atalay, müvekkili hakkında darbe girişimini takiben başlatılan soruşturma ve kovuşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verildiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Daha sonra bir talep üzerine müvekkilimiz hakkında terör örgütü üyeliği suçlaması ile yeniden dava açıldı. Darbe girişiminden sonra ülkemizde ve Bolu'da yapılan yargılamalarda öne çıkan önemli bir konu var. İlimizde o gece hiçbir olay vuku bulmamış. Adli tutanaklarda da bu tespit yapılmıştır. Müvekkilim o tarihte dönemin valisi Aydın Baruş'u telefonla arayarak olaydan haberdar etmiştir. Ankara ve İstanbul'da yaşanan olaylarla ilgili bilgi vermiştir. Bolu'da hiçbir sorun olmadığını ve valinin talimatlarına göre hareket edeceğini bildirmiştir."
Atalay, müvekkilinin kendisine gönderilen sözde sıkı yönetim emrine uyacak hiçbir hareket yapmadığını iddia ederek, "Kendisi tugay komutan yardımcısını yanına çağırarak toplantı yapmıştır. Akabinde valiyi arayarak durumu yeniden kendisine anlatmış ve valinin talimatları doğrultusunda hareket edeceğini bildirmiş. Müvekkilim bu esnada tüm ilçeleri arayarak onların kaymakamla iş birliği yapma talimatı vermiştir. Aynı saatlerde TBMM'de bulunan Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'u arayarak Bolu'da bir problem olmadığını da belirtmiş. Bolu'da kalkışmaya destek verecek hiçbir emir talimat ve girişimi olmadığı görülüyor." ifadelerini kullandı.
Müvekkili hakkında açılan bu davanın dönemin valisi Aydın Baruş'un beyanları sonucunda açıldığını düşündüklerini öne süren Atalay, Türker Yılmaz'ın valiliğe geç gittiği ve valiyi geç bilgilendirdiği iddialarının doğru olmadığını savundu.
Daha sonra söz verilen tutuksuz sanık Yılmaz da, kendisinin 40 yıllık meslek hayatında hiçbir terör örgütüne üye olmadığını ileri sürdü.
Meslek hayatı boyunca vatana ve millete tehdit arz eden terör örgütleriyle, kanunların kendisine verdiği yetki doğrultusunda mücadele ettiğini aktaran Yılmaz, beraatine karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığa yöneltilen suçlamalardan "silahlı terör örgütü üyeliği" suçunun gerçekleşmediğine kanaat getirdiklerini belirterek, bu suçtan beraat etmesine karar verdi.
Darbe girişiminin yaşandığı gece kendisine gönderilen sözde sıkıyönetim emrini il valisine zamanında haber vermediği gerekçesi ile "görevinin gereklerine aykırı hareket etme" suçunun gerçekleştiği kanaatine vardıklarını kaydeden mahkeme heyeti, sanık Türker Yılmaz'a bu suçtan 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.
- İddianameden
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, dönemin Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Türker Yılmaz'ın, darbe girişimi sırasında aldığı sıkıyönetim mesajlarını vali ve cumhuriyet başsavcılığına bilgi olarak iletmediği, eski Tugay Komutanı İsmail Güneşer ile darbeye ilişkin telefon görüşmelerinin içeriğini bildirmediği, olayların nasıl neticeleneceği anlaşılana kadar pasif ve kararsız bir tutum sergilediği ifade ediliyor.
İddianamede ayrıca, darbe girişiminin başarısız olacağı anlaşılınca saat 05.00 sıralarında valiye ayrıntılı bilgi veren Yılmaz'ın, Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanlığının, darbe girişiminin engellenmesi amacıyla Ankara'ya takviye birlik gönderilmesi talebini geri çevirdiği ve verilen emri uygulamadığı belirtiliyor.
Yasa dışı emir ve mesajları personeline iletmediği, darbe karşıtı tavır gösterilmesi konusunda emir ve talimat vermediği kaydedilen Yılmaz hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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