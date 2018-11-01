Bolu'daki iş yerinden hırsızlık

Bolu'da, cep telefonu satışı yapan iş yerinde, bozuk telefonla ikinci el telefonu değiştirerek hırsızlık yapan yabancı uyruklu 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İzzet Baysal Caddesi'nde cep telefonu satışı yapılan iş yerinde dün gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek çalışan telefon ile bozuk olanını değiştiren şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, yabancı uyruklu 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, M.M.K. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İzzet Baysal Caddesi'nde cep telefonu satışı yapılan iş yerinin sahibi Savaş Top, tezgahta duran bir telefonun kendilerine ait olmadığını fark etmesi üzerine incelediği güvenlik kamerası kayıtlarından, 2 şüphelinin telefonu değiştirdiğini belirlemiş ve durumu polis ekiplerine bildirmişti.

