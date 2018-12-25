Bolu'da kardeşini öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, kardeşini tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Celal Özer ve yakınları ile öldürülen İsmail Özer'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, son sözünü söyleyen Özer, olayın yaşandığı gün kardeşini öldürmek için takip etmediğini savunarak, "İstesem daha önce de bunu yapabilirdim. Tasarlayarak bir eylemde bulunmadım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığa, cinayeti silahla işlediği için 1 yıl 30 gün adli para cezası verdi.

Bolu'da, 11 Kasım 2017'de Ovadüzü Mahallesi'nden kent merkezine doğru aracıyla seyreden İsmail Özer (55), kendisini takip eden tarım aleti nedeniyle kavgalı olduğu ağabeyi Celal Özer tarafından tabancayla vurulmuş ve olay yerinde hayatını kaybetmişti.

