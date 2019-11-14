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Bolu’daki şato tipi evler 2021 yılında bitecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 16:15 | Son Güncelleme

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yapımına devam edilen ve kamuoyunda sıkça şato tipi evlerle gündeme gelen Burj Al Babas projesini yapan firma hakkında verilen iflas kararının kaldırılmasının ardından, projenin 2021 yılında bitirilmesinin hedeflendiği öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun ‘Sakin Şehir’ ünvanına sahip Mudurnu ilçesinde 2011 yılında 750 bin metrekare arazi üzerinde 200 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen şato tipi evlerin yer aldığı Burj Al Babas adlı projeyi yapan firma hakkında verilen verilen iflas kararı kaldırıldı.2018 yılı Haziran ayında İstanbul 3.

Bolu’daki şato tipi evler 2021 yılında bitecek

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yapımına devam edilen ve kamuoyunda sıkça şato tipi evlerle gündeme gelen Burj Al Babas projesini yapan firma hakkında verilen iflas kararının kaldırılmasının ardından, projenin 2021 yılında bitirilmesinin hedeflendiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun ‘Sakin Şehir’ ünvanına sahip Mudurnu ilçesinde 2011 yılında 750 bin metrekare arazi üzerinde 200 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen şato tipi evlerin yer aldığı Burj Al Babas adlı projeyi yapan firma hakkında verilen verilen iflas kararı kaldırıldı.
2018 yılı Haziran ayında İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talebinde bulunan Sarot Group bünyesindeki Burj Al Babas Termal Turizm Pazarlama İnşaat Taahhüt Limited Şirketi’ne 3 ay süre verilmiş, 9 Kasım 2018 günü yapılan duruşmada komiser heyetinin gönderdiği raporu dikkate alan mahkeme heyeti, konkordatonun başarıya ulaşma şansı olmadığını belirterek şirket hakkında iflas kararı vererek projenin durmasına neden olmuştu.
Kararla ilgili İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf yolu ile temyiz başvurusunda bulunulması sonucu, denetimli olarak şirket ticari faaliyetleri için icra iflas kanunları nezdinde izin verildi. Projede inşaat ve satış çalışmaları devam ederken, Sarot Grup mahkemenin verdiği iflas kararını temyize taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17’nci Hukuk Dairesi Sarot Grup’a ait 3 şirket hakkında verilen iflas kararını kaldırdı. Mahkeme, şirketin konkordato başvurusunu ise reddetti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mezher Yerdelen, mahkeme süresince borçların yüzde 50’sini ödediklerini belirterek, “Mahkemenin verdiği kararı biz de olumlu bulduk. Devam eden projemizi 2021 yılında bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Bolu’daki şato tipi evler 2021 yılında bitecek

Bolu’daki şato tipi evler 2021 yılında bitecek

Bolu’daki şato tipi evler 2021 yılında bitecek

Bolu’daki şato tipi evler 2021 yılında bitecek

Bolu’daki şato tipi evler 2021 yılında bitecek

Bolu’daki şato tipi evler 2021 yılında bitecek

Bolu’daki şato tipi evler 2021 yılında bitecek

Bolu’daki şato tipi evler 2021 yılında bitecek

Bolu’daki şato tipi evler 2021 yılında bitecek

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Bolu’daki şato tipi evler 2021 yılında bitecekBolu’daki şato tipi evler 2021 yılında bitecek
Bolu’daki şato tipi evler 2021 yılında bitecekBolu’daki şato tipi evler 2021 yılında bitecek
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