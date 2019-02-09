Bolu'daki silahlı yaralama

Bolu'da, tartıştığı kadını tabancayla ateş ederek bacaklarından yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliyle 2 arkadaşı, tutuklandı.

Bolu'da, önceki gün birlikte yaşadığı H.G'yi yaraladıktan sonra özel bir hastanenin önüne bırakarak kaçtığı gerekçesiyle gözaltına alınan N.B. (46) ile arkadaşları S.A.İ. ve R.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu arada şüpheli N.B, adliyeye sevki sırasında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bütün kadınlardan özür diliyorum. Annelerimiz melektir, eşlerimiz güldür ama H. melek değildir. Kocasına ihanet eden, aldatan bir kadındır. Bütün dünyadaki kadınlardan özür diliyorum ama bu kadından özür dilemiyorum." ifadesini kullandı.

- Olay

Bolu'daki özel bir hastanenin çalışanları, gece yol kenarında yaralı halde bekleyen H.G'yi (25) fark ederek tedavi altına almış, olaya ilişkin kadının birlikte yaşadığı N.B. (46) ve 2 arkadaşı gözaltına alınmıştı.

Şüphelinin kullandığı otomobilde yapılan incelemede, arka sol kapıda kurşun delikleri tespit edilmiş ve araç içerisinde döner bıçağı ile 2 adet tüfek fişeği ele geçirilmişti.

