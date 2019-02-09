HABER

Bolu'daki silahlı yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 17:32 | Son Güncelleme

Tartıştığı kadını silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlıyla 2 arkadaşı tutuklandı

Bolu'da, tartıştığı kadını tabancayla ateş ederek bacaklarından yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliyle 2 arkadaşı, tutuklandı.

Bolu'da, önceki gün birlikte yaşadığı H.G'yi yaraladıktan sonra özel bir hastanenin önüne bırakarak kaçtığı gerekçesiyle gözaltına alınan N.B. (46) ile arkadaşları S.A.İ. ve R.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu arada şüpheli N.B, adliyeye sevki sırasında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bütün kadınlardan özür diliyorum. Annelerimiz melektir, eşlerimiz güldür ama H. melek değildir. Kocasına ihanet eden, aldatan bir kadındır. Bütün dünyadaki kadınlardan özür diliyorum ama bu kadından özür dilemiyorum." ifadesini kullandı.

- Olay

Bolu'daki özel bir hastanenin çalışanları, gece yol kenarında yaralı halde bekleyen H.G'yi (25) fark ederek tedavi altına almış, olaya ilişkin kadının birlikte yaşadığı N.B. (46) ve 2 arkadaşı gözaltına alınmıştı.

Şüphelinin kullandığı otomobilde yapılan incelemede, arka sol kapıda kurşun delikleri tespit edilmiş ve araç içerisinde döner bıçağı ile 2 adet tüfek fişeği ele geçirilmişti.

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Buzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde muhteşem şölenBuzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde muhteşem şölen
Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışması başladıTürkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışması başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adliye Bolu silahlı yaralama

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Güneş Alper Boğuşlu Milli Takım'da görmek istiyor

Güneş Alper Boğuşlu Milli Takım'da görmek istiyor

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

Ankara'da ilk tanzim satış çadırları kuruldu

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

Kütahya'da bir kadın sevgilisiyle bir oldu, kocasını öldürüp, cesedin üzerine çamaşır suyu döktü

Sevgilisiyle bir olup kocasını öldürdü! Cesetten kurtulmak için...

Çaldığı pırlantayı yutan İrlandalı turiste 8 yıl 9 ay hapis cezası

Çaldığı pırlantayı yutmuştu! Cezası belli oldu!

İstanbul Şişli'de silahlı ve maskeli soygun!

Silahlı ve maskeli kişiler bir anda içeri girdi

Boğaz turunda korkunç olay! Tekneden düştü, kurtarılamadı

Boğaz turunda korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.