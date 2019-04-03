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Bolu'daki silahlı yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 13:06 | Son Güncelleme

Bolu'daki silahlı yaralama

Bolu'da, eniştesini pompalı tüfekle yaraladıktan sonra polis merkezine giderek teslim olan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, dün Sağlık Mahallesi Gülnar Sokak'ta ikamet eden eniştesi İ.Ş'yi (38) pompalı tüfekle yaraladıktan sonra polis merkezine giderek teslim olan K.Y'nin (25), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bolu Adliyesine sevk edilen şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

Sağlık Mahallesi Gülnar Sokak'ta ikamet eden İ.Ş (38) ile eşinin yeğeni K.Y. (25) arasında tartışma yaşanmış, tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan zanlı, bir süre sonra elinde pompalı tüfekle gelerek eniştesi İ.Ş'yi tüfekle yaralamıştı.

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Bolu silahlı yaralama

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