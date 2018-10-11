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Bolu'daki su dolum fabrikası 6 saatte söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 11:14 | Son Güncelleme

Bolu'daki su dolum fabrikası 6 saatte söndürüldü

Bolu'daki su dolum fabrikası 6 saatte söndürüldü

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