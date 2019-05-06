Bolu'daki suç örgütü operasyonu

Bolu'da, düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "örgüt faaliyeti çerçevesinde yağma", "6136 sayılı yasaya muhalefet", "kasten yaralama", "tefecilik", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen, örgüt elebaşı olduğu iddia edilen S.B. ile E.T, E.G, F.Y, E.B, G.Ç, F.K, M.E. ve N.A, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

