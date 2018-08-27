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Bolu'daki tabiat parklarında ziyaretçi yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 13:58 | Son Güncelleme

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant ve Gölcük tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı'nı, Kurban Bayramı tatili süresince 146 bin 357 kişi ziyaret etti

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant ve Gölcük tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı, Kurban Bayramı tatili süresince 146 bin 357 ziyaretçiyi ağırladı.

Ankara ve İstanbul arasında yer alan, doğal güzellikleriyle tatilcileri cezbeden Abant, Gölcük ve Yedigöller parkları, bayramda da tatilcilerin uğrak yeri oldu.

Abant'taki iki otel yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet verirken, Gölcük tabiat ile Yedigöller milli parklarındaki kır evleri de tatil süresince boş kalmadı.

Bolu'da bulunan tabiat parkları ile Yedigöller'deki kamp alanlarında da her gece onlarca kişi çadır kurarak kamp yapma imkanı buldu.

Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Abant Tabiat Parkı'nı 9 günlük kurban bayramı süresince 92 bin 857 kişi, 13 kilometre mesafede yer alan Gölcük Tabiat Parkı'nı ise yaklaşık 40 bin kişi, 45 kilometre uzaklıkta yer alan Yedigöller Milli Parkı'nı ise yaklaşık 13 bin 500 kişi ziyaret etti.

Abant ve Gölcük tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı en çok ziyaretçiyi, bayramın 2. ve 3. günü ağırladı.

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