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Bolu'daki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 17:51 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı

Bolu'da, uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, dün uyuşturucu madde imalatı yapılan eve düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişi ile daha sonrada yakalanan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler A.Ç, R.Y, Ö.V, ve İ.A, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Paşaköy Mahallesi'nde uyuşturucu imalatı yapılan eve dün düzenlenen operasyonda 38 kilogram uyuşturucu ile 69 parça uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzeme ve 397 kilogram sıvı ve katı halde etken madde ele geçirilmişti.

Evdeki R.Y, Ö.V. ve İ.A, gözaltına alınmış, bu kişilerle irtibatlı olduğu belirlenen şüpheli A.Ç.'yi ise arama çalışmaları başlatılmıştı.

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Bolu tutuklama uyuşturucu operasyonu

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