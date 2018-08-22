Bolu'daki yangında 1 ev ve 4 samanlık yandı

Murat KÜÇÜK/MUDURNU (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde meydana gelen yangında 1 ev ve 4 samanlık kullanılamaz hale geldi, bir evde de maddi hasar oluştu. Vatandaşlar kovalarla su dökerek yangına müdahale etti.

Yangın, saat 16.00 sıralarında, Taşkesti Beldesi Gölcük Köyü Tekirler Mahallesi'nde meydana geldi. Nuri Açıkgöz'e ait ahşap samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, Erol Arslan ve İsa Arslan'a ait ahşap samanlıklar ile Nuri Açıkgöz'e ait biri ahşap olmak üzere 2 eve sıçradı. Yangını fark eden köy sakinleri, yangını söndürmeye çalışarak itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Mudurnu ve Taşkesti Belediyesi itfaiye ekipleri ile Mudurnu Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ait arazözler yangına müdahale etti. Köy sakinleri de köyün içinden geçen su kanalından kovalarla su taşıdı. Bayram ziyareti için köye gelenler de yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Yangında Nuri Açıkgöz'e ait 2 samanlık ve bir ahşap ev ile Erol ve İsa Arslan'a ait 2 adet samanlık tamamen kullanılamaz hale geldi. Nuri Açıkgöz'e ait betonarme bir ev de kısmen hasar gördü. Ev sahibinin, yanarak kullanılamaz hale gelen ahşap evi maddi durumları iyi olmayan amcaları Sebahattin ve Şerafettin Açıkgöz'e verdiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.