Bolu'dan İdlib için toplanan yardımları taşıyan 9 tır yola çıktı

Bolu'da yaklaşık 50 bin kişinin katılımıyla, İdlib'e gönderilmek üzere üç gün içinde toplanan yardımları taşıyan 9 tır, Kilis'e doğru yola çıktı.

Valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bolu İnsan Hakları ve Hizmet Derneğinin destekleriyle başlatılan kampanyada toplanan yardımların gönderilmesi dolayısıyla, Gazipaşa Ortaokulu bahçesinde tören düzenlendi.

Vali Ahmet Ümit, buradaki konuşmasında, Bolu halkına ve gençlere teşekkür ederek, "9 tırı bu minicik yürekler doldurdu. Her üründe bu çocuklarımızın elleri, emekleri, gayretleri var. Tabii ki bu evlatlarımızı yetiştiren anneler, babalar var." dedi.

İdlib'deki drama değinen Ümit, "400 bine yakın insanın yerinden edildiği İdlib taarruzunun ardından mağdur olan, yollara düşen, çamurların içinde yaşayan o minicik yürekleri, eşsiz kalmış hanımları, beyleri televizyonda bir şekilde gördükten sonra 'Bolu'muzda da bir şey yapmamız lazım. Bolu'da da çok güzel işler yapılabilir. Bunu görmemiz, göstermemiz lazım.' dedik." ifadelerini kullandı.