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Bolulu annelerden Diyarbakır'daki annelere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 14:49 | Son Güncelleme

  DİYARBAKIR'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan anneler için Bolu'da yaklaşık 100 kadın, Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Bolulu annelerden Diyarbakır'daki annelere destek

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- DİYARBAKIR'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan anneler için Bolu'da yaklaşık 100 kadın, Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.
3 Eylül'de HDP Diyarbakır il Başkanlığı binası önünde annelerin başlattığı oturma eylemine Bolulu annelerden destek geldi. Yaklaşık 100 kadın, Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcilerinin de katıldığı destek eyleminde basın açıklaması yapıldı. Grup adına konuşan Hacer Aşık, "Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Tarih Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacaktır. Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılmayı dahi her şeyi göze alan anneler başka canlar çıkmasın diye çıktıkları bu yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. Evladımın ölüsüne bile razıyım diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Mersin'e tek yürek olmuş ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor ve yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz" dedi.
Açıklamadan sonra grup çeşitli sloganlar attıktan sonra meydandan ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Bolulu annelerden Diyarbakır'daki annelere destekBolulu annelerden Diyarbakır'daki annelere destekBolulu annelerden Diyarbakır'daki annelere destekBolulu annelerden Diyarbakır'daki annelere destek

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