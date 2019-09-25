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Bolulu kadınlardan, Diyarbakır’daki annelere destek eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 14:37 | Son Güncelleme

Bolu’da, bir araya gelen kadınlar ve anneler, Diyarbakır’da terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için nöbet tutan annelere destek eylemi yaptı.Bolu’da, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, Diyarbakır’da çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan annelerin nöbetine destek olmak için bir araya geldi.

Bolu’da, bir araya gelen kadınlar ve anneler, Diyarbakır’da terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için nöbet tutan annelere destek eylemi yaptı.
Bolu’da, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, Diyarbakır’da çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan annelerin nöbetine destek olmak için bir araya geldi. Demokrasi Meydanı’nda ellerinde pankartlar ve Türk bayraklarıyla toplanan kadınlar, Diyarbakır’daki annelerin mücadelesine destek olmaya devam edeceklerini söylediler.
Grup adına basın açıklaması yapan Hacer Aşık, annelerin direnişinin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna inandıklarını belirterek, “Tarih Diyarbakır’daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacaktır. Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılmayı göze alarak evlatlarının geriye dönmesini isteyen anneler başka canlar çıkmasın diye çıktıkları bu yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. Evladımın ölüsüne bile razıyım diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur” dedi.

“Gözyaşlarımız hala kurumadı”
Terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır mücadele içinde olduklarını kaydeden Aşık, “Bizler Edirne’den Karsa, Sinop’tan Mersine tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır’daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekün mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşları hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre yeter diyen Hacire annemiz ekledi. Gördük ki, yanan bir annenin yüreği tüm acılara gözyaşlarına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat’ın ve Dicle’nin masum kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecekler” ifadelerini kullandı.

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