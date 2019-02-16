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Bolulu TIR şoförü, Ukrayna'da boğazı kesilerek öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 15:45 | Son Güncelleme

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde yaşayan TIR şoförü Fahrettin Altundağ, Ukrayna'da uyumak için mola verdiği sırada gaspçıların saldırısına uğradı.

Bolulu TIR şoförü, Ukrayna'da boğazı kesilerek öldürüldü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde yaşayan TIR şoförü Fahrettin Altundağ, Ukrayna'da uyumak için mola verdiği sırada gaspçıların saldırısına uğradı. Gaspçılara direnmeye çalışan Altundağ, bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü.
Olay, dün sabaha karşı Ukrayna'nın Vinnitsa kentinde meydana geldi. Ukrayna ve Türkiye arasında taşımacılık yapan lojistik şirketinde TIR şoförü olarak çalışan Fahrettin Altundağ, Vinnitsa'daki TIR parkında uyumak için mola verdi. Bu sırada gaspçılar TIR parkına girerek Altundağ'ın aracının yanına gitti. Fahrettin Altundağ, para ve eşyasını isteyen gasçılara ret yanıtı verince saldırıya uğradı. Gaspçılara direnmeye çalışan Altundağ, bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü.
Ukrayna polisi, olayın ardından kayıplara karışan gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı. Altundağ'ın cenazesinin Ukrayna'daki işlemlerinin ardından memleketi olan Bolu'nun Yeniçağa ilçesine getirileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Bolulu TIR şoförü, Ukrayna'da boğazı kesilerek öldürüldü

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