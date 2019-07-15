"Bolu'nun ikinci Abant'ı" turizme kazandırılacak

İSMAİL KABASAKAL - Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bulunan, her yıl göç döneminde 200'ün üzerinde kuş türünün konakladığı Yeniçağa Gölü'nün, yapılan çalışmalarla kuş gözlemcileri ve doğaseverlerin uğrak noktalarından biri haline getirilmesi planlanıyor.

D-100 kara yolunda, İstanbul ve Ankara'nın orta noktasında bulunan Yeniçağa Gölü'nün turizmden hak ettiği payı alması için çalışmalar yürütülüyor.

Kapsadığı 2 bin 780 dekarda birçok kuş türüne ev sahipliği yapan çanak gölün korunması ve tanınırlığının daha da artırılması amacıyla Yeniçağa Belediyesi öncülüğünde çalışma gerçekleştirildi.

Özellikle arı şahini, balık kartalı ve angut gibi kuş türleri için önemli konumda bulunan gölün korunması ve çevresinin daha doğal hale getirilerek geliştirilmesi için 2016'da Sulak Alan Yönetim Planı ve Yeniçağa Gölü Yönetim Planı oluşturuldu.

Planla, gölün hangi bölümüne neler yapılacağı ve bölgedeki bitkiler ile kuş türlerinin korunup Yeniçağa Gölü'nün turizme kazandırılması amacıyla gerçekleştirilecek çalışmaların kapsamı belirlendi.