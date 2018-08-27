Bolu'nun turizm merkezleri bayram tatilinde ilgi gördü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'nun doğal güzellikleri Yedigöller Milli Parkı, Abant ve Gölcük tabiat parklarını 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 153 bin 813 kişi ziyaret etti.

Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü gözde turizm merkezleri Abant ve Gölcük tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca ziyaretçilerin akınına uğradı. Doğa turizmi tutkunları ve tatillerini yeşillikler içerisinde geçirmek isteyenlerin ziyaret ettiği Bolu'nun gözde turizm merkezlerine Kurban Bayramı tatili boyunca 153 bin 813 kişi geldi.

KAMPÇILAR YEDİGÖLLERİ TERCİH ETTİ

Tatillerini doğayla iç içe kamp yaparak geçirmek isteyen tatilciler, Bolu şehir merkezine 42 kilometre uzaklıkta olan Yedigöller Milli Parkı’nı tercih etti. Doluluk oranının yüzde yüze ulaştığı Yedigöller Milli Parkı’na 13 bin 500 ziyaretçi geldi.

GÖLCÜK'E 47 BİN 456 KİŞİ GELDİ

Bolu’ya 13 kilometre uzaklıkta olan ve içerisindeki gölün çevresinde çam, göknar, kayın, gürgen ve karışık türde ağaç türlerini barındıran Gölcük Tabiat Parkı, tatil boyunca 47 bin 456 kişiyi ağırladı. Gölcük Tabiat Parkı’na gelen ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirip, golf arabaları, bisikletler ve yaya olarak keyifli göl çevresinde tur attı.

ABANT 92 BİN 857 KİŞİYLE EN ÇOK ZİYARET EDİLEN YER OLDU

Bolu’ya 34 kilometre uzaklıkta olan ve tatilcilerin yılın 4 mevsimi ziyaret ettikleri Abant Tabiat Parkı da, bayram tatili boyunca ziyaretçilerin Bolu'da en çok tercih ettiği yer oldu. Tabiat Parkı girişinde kilometrelerce uzunlukta oluşan araç kuyrukları nedeniyle, doğa tutkunu vatandaşlar araçlarını yol kenarlarına park ederek parka yürümeyi tercih etti. Bayram tatili boyunca 92 bin 857 kişi tatil için Abant Tabiat Parkı’na giriş yaptı.