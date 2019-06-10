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Bolu'nun turizm merkezlerine bayramda yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 12:31 | Son Güncelleme

BOLU'nun doğal güzellikleri Yedigöller Milli Parkı, Abant ve Gölcük tabiat parklarını 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 84 bin 798 kişi ziyaret etti.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'nun doğal güzellikleri Yedigöller Milli Parkı, Abant ve Gölcük tabiat parklarını 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 84 bin 798 kişi ziyaret etti. Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü turizm merkezleri Abant ve Gölcük tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı, 9 günlük bayram tatili boyunca ziyaretçi akınına uğradı. Bolu'nun gözde turizm merkezlerine, tatilde 84 bin 798 kişi geldi. Tatillerini doğayla iç içe ve kamp yaparak, geçirmek isteyenler, Bolu merkeze 42 kilometre uzaklıktaki Yedigöller Milli Parkı’nı tercih etti. Milli parka 16 bin ziyaretçi geldi. Bolu’ya 13 kilometre uzaklıkta olan ve içindeki gölün çevresinde çam, göknar, kayın, gürgen ile karışık türde ağaçları barındıran Gölcük Tabiat Parkı'na ise tatil boyunca 30 bin 381 kişi geldi. Tabiat parkına gelen ziyaretçiler, fotoğrafı çektirip, göl çevresinde gezdi ve piknik yaptı. Bolu'ya 34 kilometre uzaklıkta bulunan ve tatilcilerin yılın 4 mevsimi ziyaret ettiği Abant Tabiat Parkı, bayram tatili boyunca ziyaretçilerin Bolu'da en çok tercih ettiği yer oldu. Tabiat parkı girişinde kilometrelerce uzanan araç kuyruğu nedeniyle doğa tutkunları, araçlarını yol kenarlarına park ederek, yürümeyi tercih etti. Bayram tatili boyunca 34 bin 551 kişi tatil için Abant Tabiat Parkı'na giriş yaptı. 'Tabiatın kalbi' olarak bilinen Bolu'nun Göksu Tabiat Parkı'nı 1140, Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nı 334, Sülüklü Göl Tabiat Parkı'nı 807, Beşpınarlar Tabiat Parkı'nı 358 ve Karagöl Tabiat Parkı'nı 1227 kişi ziyaret etti.

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