HABER

Bolu'nun yeni başkanı CHP'li Özcan mazbatasını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 14:25 | Son Güncelleme

BOLU Belediye Başkanı seçilen Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Tanju Özcan, yaklaşık 500 partiliyle adliyeye gelerek törenle mazbatasını aldı.

Bolu'nun yeni başkanı CHP'li Özcan mazbatasını aldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Belediye Başkanı seçilen Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Tanju Özcan, yaklaşık 500 partiliyle adliyeye gelerek törenle mazbatasını aldı. Özcan, "Kimseyi ayırt etmeden, kimseyi ötekileştirmeden kimsenin ekmeği ile oynamadan, harama el uzatmadan, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyup, kollayarak bu görevi layıkıyla yapmaya çalışacağız" dedi.
Yerel seçimleri kazanarak 15 yıl aradan sonra Bolu Belediyesi'nde tekrar partisinin kazanmasını sağlayan CHP'li Tanju Özcan, mazbatasını almak için yaklaşık 500 partiliyle birlikte Bolu Adliyesi'ne geldi. Özcan, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han ve Baro Başkanı Sabri Erhendekçi tarafından karşılandı. Toplantı salonunda düzenlenen törende Özcan'ı eşi, çocuğu, anne ve babası da yalnız bırakmadı. Başkan Özcan, "Türkiye'nin en tarafsız belediye başkanı olacağız iddiamız vardı. Bundan sonra da kimseyi ayırt etmeden, kimseyi ötekileştirmeden kimsenin ekmeği ile oynamadan, harama el uzatmadan, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyup, kollayarak bu görevi layıkıyla yapmaya çalışacağız" diye konuştu.
Özcan, konuşmasının ardından İlçe Seçim Kurulu Başkanı Taner Gülşen'in elinden mazbatasını aldı. Mazbatasıyla adliyeden çıkan Özcan'ı yüzlerce parti alkışlarla karşıladı. Özcan, mazbatasının fotokopisini çekerek dağıtacağını söyledi. Partililer Özcan'la fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı.
MİLLETVEKİLLİĞİNDEN İSTİFA EDECEK
Özcan, milletvekili görevinden istifa etmek için Ankara'ya hareket etti. Belediye başkanlığı mazbatasını TBMM'ye sunarak milletvekili görevinden istifa edecek Özcan, Cuma günü Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'dan görevi devralacak.

FOTOĞRAFLI

Bolu'nun yeni başkanı CHP'li Özcan mazbatasını aldıBolu'nun yeni başkanı CHP'li Özcan mazbatasını aldıBolu'nun yeni başkanı CHP'li Özcan mazbatasını aldıBolu'nun yeni başkanı CHP'li Özcan mazbatasını aldı

Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor
Yalova'da sandıklar yeniden sayıldı, CHP'li Salman yine önde çıktıYalova'da sandıklar yeniden sayıldı, CHP'li Salman yine önde çıktı
Oylar eşit çıkınca muhtarlık için kura çekildiOylar eşit çıkınca muhtarlık için kura çekildi

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.