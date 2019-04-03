Bolu'nun yeni başkanı CHP'li Özcan mazbatasını aldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Belediye Başkanı seçilen Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Tanju Özcan, yaklaşık 500 partiliyle adliyeye gelerek törenle mazbatasını aldı. Özcan, "Kimseyi ayırt etmeden, kimseyi ötekileştirmeden kimsenin ekmeği ile oynamadan, harama el uzatmadan, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyup, kollayarak bu görevi layıkıyla yapmaya çalışacağız" dedi. Yerel seçimleri kazanarak 15 yıl aradan sonra Bolu Belediyesi'nde tekrar partisinin kazanmasını sağlayan CHP'li Tanju Özcan, mazbatasını almak için yaklaşık 500 partiliyle birlikte Bolu Adliyesi'ne geldi. Özcan, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han ve Baro Başkanı Sabri Erhendekçi tarafından karşılandı. Toplantı salonunda düzenlenen törende Özcan'ı eşi, çocuğu, anne ve babası da yalnız bırakmadı. Başkan Özcan, "Türkiye'nin en tarafsız belediye başkanı olacağız iddiamız vardı. Bundan sonra da kimseyi ayırt etmeden, kimseyi ötekileştirmeden kimsenin ekmeği ile oynamadan, harama el uzatmadan, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyup, kollayarak bu görevi layıkıyla yapmaya çalışacağız" diye konuştu. Özcan, konuşmasının ardından İlçe Seçim Kurulu Başkanı Taner Gülşen'in elinden mazbatasını aldı. Mazbatasıyla adliyeden çıkan Özcan'ı yüzlerce parti alkışlarla karşıladı. Özcan, mazbatasının fotokopisini çekerek dağıtacağını söyledi. Partililer Özcan'la fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı. MİLLETVEKİLLİĞİNDEN İSTİFA EDECEK Özcan, milletvekili görevinden istifa etmek için Ankara'ya hareket etti. Belediye başkanlığı mazbatasını TBMM'ye sunarak milletvekili görevinden istifa edecek Özcan, Cuma günü Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'dan görevi devralacak.

