Bolu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı

Murat KÜÇÜK- Gürkay GÜNDOĞAN/BOLU, (DHA)- BOLU'da yüksek kesimler, yoğun kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Önemli kayak merkezlerinden olan Kartalkaya'ya çıkan vatandaşlar kartopu oynadı. Kar yağışı nedeniyle Yedigöller Milli Parkı'na yol trafiğe kapatıldı.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'ya kar yağdı. Bölgede kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kar yağışı Kartalkaya'ya yakın yaylalarda ve köylerde yaşayan vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Bazı bölge sakinleri, Kartalkaya'ya çıkıp kartopu oynadı. Ailesiyle birlikte kar yağışının tadını çıkarmak için Kartalkaya’ya gelen İsmail Ay, "Şu an sessiz ve sakin. Kafa dinlemeye geldik. Biz gelirken etkilenmedik, ama yollarda kalanlar vardı. Kartalkaya’ya gelmeyenlere buraya gelmelerini tavsiye ederim" dedi.

YEDİGÖLLER YOLU KAPATILDI

Kar yağışı ayrıca Yedigöller Milli Parkı'nda da etkili oldu. Bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle milli parka gidiş yasaklandı. Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gün sabah saatlerinden itibaren Yedigöller çevresinde başlayan yoğun kar yağışı dolayısıyla can ve mal güvenliği gerekçesi ile Bolu Yedigöller ve Mengen Yedigöller yolları çıkış yönünde trafiğe kapatılmıştır" ifadelerini kullandı.

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