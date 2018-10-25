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Bolu'nun yüksek kesimlerine ilk kar düştü (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 19:51 | Son Güncelleme

BOLU DAĞI'NDA KAR ETKİLİ OLDU Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı.

Bolu'nun yüksek kesimlerine ilk kar düştü (3)

BOLU DAĞI'NDA KAR ETKİLİ OLDU
Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri kar yağışı nedeniyle D-100 ve TEM otoyolu üzerinde tuzlama çalışması yaptı. Kar kalınlığının yer yer 5 santime ulaştığı Bolu Dağı’nda güzergahın bazı kesimlerinde yol kısmen beyaza büründü. Yeşil alanlar ise tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Sürücüler TEM’in Bolu Dağı Tüneli meviinde elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı.

FOTOĞRAFLI

Bolu'nun yüksek kesimlerine ilk kar düştü (3)Bolu'nun yüksek kesimlerine ilk kar düştü (3)Bolu'nun yüksek kesimlerine ilk kar düştü (3)Bolu'nun yüksek kesimlerine ilk kar düştü (3)

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