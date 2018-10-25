Bolu'nun yüksek kesimlerine ilk kar düştü (3)

BOLU DAĞI'NDA KAR ETKİLİ OLDU

Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri kar yağışı nedeniyle D-100 ve TEM otoyolu üzerinde tuzlama çalışması yaptı. Kar kalınlığının yer yer 5 santime ulaştığı Bolu Dağı’nda güzergahın bazı kesimlerinde yol kısmen beyaza büründü. Yeşil alanlar ise tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Sürücüler TEM’in Bolu Dağı Tüneli meviinde elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı.

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