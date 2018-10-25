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Bolu'nun yüksek kesimlerine ilk kar düştü(2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 14:39 | Son Güncelleme

ABANT'A İLK KAR DÜŞTÜ Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'na mevsimin ilk karı yağdı.

ABANT'A İLK KAR DÜŞTÜ Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'na mevsimin ilk karı yağdı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan lapa lapa kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Otellerde konaklayan tatilciler, kar yağışı altında göl etrafında yürüyüşe çıktı, iskelelerde kar yağışını izledi. Şehir dışından ve Bolu'dan gelen ziyaretçiler de eşsiz kar manzarasının tadını çıkardı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Kar manzaraları -Ziyaretçilerle röportajlar -Faytoncu ile röportaj -Fotoğraf çektirenler -Murat Küçük anons -Detaylar Süre 04.37-Boyut 518 MB Haber-Kamera Murat KÜÇÜKBOLU,(DHA) (Tür: Yurt)

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