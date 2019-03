Bolu'ya çam kozalağı şeklinde stat

"MUTLU BİR BOLU HAYAL EDİYORUZ"

'Mutlu bir Bolu' hayali kurduğunu ifade eden Fatih Metin, "Toplumun her kesiminin mutlu yaşadığı bir Bolu hayal ediyoruz. Refah seviyesi yüksek bir Bolu hayal ediyoruz. Her türlü imkâna rahatlıkla ulaşılabilen, hayatın kolaylaştığı bir Bolu'yu hayal ediyoruz" diye konuştu.

BOLU HALKINA 30 PROJE SUNUYOR

30 proje ile vatandaşın karşısına çıktıklarını belirten AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, "Burada hayatın her alanını kapsayan, engellisinden kadın istihdamına kadar, kültür kompleksinden gençlik merkezine kadar, amatör sporlardan sağlık termal tesisine kadar hayatın her alanını kapsayan, her kesimin bir şey bulduğu bir proje demetini ortaya koyduk" şeklinde açıklamada bulundu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Fatih Metin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alternatif turizm olarak Bolu her anlamda öne çıkan bir il. Ama bu güne kadar arzu edilen katma değeri sağlayamamış bir il. Bu katma değeri sağlayan tesisleri yapacağız. Bunun başında spor turizmi geliyor. Bolu'da bütün bireysel ve takım sporlarının olduğu fiziki altyapı zaten oluşmuş durumda. Buna eklemeler yapacağız. Bunun dışında üniversite öğrencilerimiz var. Onları o kadar önemsiyoruz ki onlara özel bir broşür bastırdık. Öğrenciler çalıştay yaptılar. Bu çalıştay neticesinde Bolu'da okuyan öğrencilerimizin sorunlarını ortaya koydular. Biz de çözüm önerilerini hazırladık. Ve onların hayatını kolaylaştıracak hangi hizmetleri ortaya koyacağız, bunları ifade ettik. Çocuklar geleceğimiz. O nedenle çocuklar için de broşür hazırladık. Çocuklarımız için önümüzdeki dönemde hangi hizmetleri yapacağımızı ortaya koyduk."