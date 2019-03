Bolu'ya çam kozalağı şeklinde stat

Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL,(DHA) - 31 Mart Yerel Seçimleri'ne 1 ay kala Bolu'da hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, "Bolu'ya şehrin simgesi olan çam kozalağından esinlenerek bir stat yapacağız" dedi. Büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları, mahalle ve köy muhtarları ile il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerinin belirleneceği 31 Mart Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Bu kapsamda seçimlere 1 ay kala Cumhur İttifakı’nın AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Fatih Metin Bolu'ya şehrin simgesi olan çam kozalağından esinlenerek bir stat yapacaklarını belirtti. Fatih Metin konuşmasında, " Bolu'nun en büyük markası Boluspor'dur. Bolusporumuzu Süper Lig'e çıkartmak ve maçlarını oynayacağı çok modern, çok güzel ve Bolu'nun simgelerinden bir tanesi olan çam kozalağından esinlenerek yapılmış bir stadyum yapacağız" dedi. "MUTLU BİR BOLU HAYAL EDİYORUZ" 'Mutlu bir Bolu' hayali kurduğunu ifade eden Fatih Metin, "Toplumun her kesiminin mutlu yaşadığı bir Bolu hayal ediyoruz. Refah seviyesi yüksek bir Bolu hayal ediyoruz. Her türlü imkâna rahatlıkla ulaşılabilen, hayatın kolaylaştığı bir Bolu'yu hayal ediyoruz" diye konuştu. BOLU HALKINA 30 PROJE SUNUYOR 30 proje ile vatandaşın karşısına çıktıklarını belirten AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, "Burada hayatın her alanını kapsayan, engellisinden kadın istihdamına kadar, kültür kompleksinden gençlik merkezine kadar, amatör sporlardan sağlık termal tesisine kadar hayatın her alanını kapsayan, her kesimin bir şey bulduğu bir proje demetini ortaya koyduk" şeklinde açıklamada bulundu. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE ÇOCUKLAR UNUTULMADI Fatih Metin sözlerini şöyle sürdürdü: "Alternatif turizm olarak Bolu her anlamda öne çıkan bir il. Ama bu güne kadar arzu edilen katma değeri sağlayamamış bir il. Bu katma değeri sağlayan tesisleri yapacağız. Bunun başında spor turizmi geliyor. Bolu'da bütün bireysel ve takım sporlarının olduğu fiziki altyapı zaten oluşmuş durumda. Buna eklemeler yapacağız. Bunun dışında üniversite öğrencilerimiz var. Onları o kadar önemsiyoruz ki onlara özel bir broşür bastırdık. Öğrenciler çalıştay yaptılar. Bu çalıştay neticesinde Bolu'da okuyan öğrencilerimizin sorunlarını ortaya koydular. Biz de çözüm önerilerini hazırladık. Ve onların hayatını kolaylaştıracak hangi hizmetleri ortaya koyacağız, bunları ifade ettik. Çocuklar geleceğimiz. O nedenle çocuklar için de broşür hazırladık. Çocuklarımız için önümüzdeki dönemde hangi hizmetleri yapacağımızı ortaya koyduk." BOLU'YA 3 MİLYON LİRALIK YAZILIM ÜNİVERSİTESİ GELİYOR Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 3 milyon liralık destekle şehre bir yazılım üniversitesi kuracaklarının müjdesini veren Metin, "Yazılım üniversitesini Bolu'ya kazandırmak istiyoruz. Bunun temelini teşkil eden kodlamayı da bütün öğrencilerimize ücretsiz öğreteceğiz. Buna ilişkin olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın Bolu'yu ziyaretinde projemizi anlattık. Kendisi de bununla ilgili bize çok büyük destek verdi ve yaklaşık 3 milyonluk bütçesi olan bu projenin tamamını da hükümetten karşıladığımızı ilan etmiş olayım" dedi. BOLU'YA METROBÜS Şehrin ulaşım sorunu için metrobüs hattı kurmayı istediklerini söyleyen Fatih Metin, "Bolu'nun tam ortasını bölen D-100 karayolu var. Bu karayolundaki trafiği hafifletmek, hem de toplu ulaşımda üniversite hattını daha da rahatlatmak için İstanbul'un ardından ilk defa Bolu'da metrobüs hattını hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. GASTRONOMİ MERKEZİ PROJESİ Aşçılarıyla ünlü Bolu'nun bir gastronomi merkezi olacağının altını çizen AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, "Bolu'nun en önemli değerlerinden bir tanesi aşçılarımız. Hem Türkiye'de hem dünyada bizi gururla temsil eden aşçılarımız var. Bu aşçılarımızın birikimlerini sergileyebilecekleri, dünyada çok önemli bir gastronomi merkezi oluşturma adına adım atacağız. Akademik özelliği olan, aynı zamanda yemek çeşidi üreten bir yapı da olacak. Gastronomi merkezimizle beraber İstanbul ve Ankara'dan Bolu'ya sadece yemek yemeğe gelecek kadar cazibe merkezi yaptığımız bir merkezimiz olacak" diye konuştu. Fatih Metin son olarak Bolu'nun tarihi dokusunu daha da ortaya çıkartan çalışmalarının olacağını belirtti.