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Bolvadin ilçe merkezinde çıkan yangında 10 iş yerinde büyük çapta hasar oluştu

28.01.2021 07:41 | Son Güncelleme:
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Bolvadin ilçe merkezinde çıkan yangında 10 iş yerinde büyük çapta hasar oluştu

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde çarşı merkezinde tamamı iki katlı ahşap yapıda oluşan iş yerlerinin bulunduğu cadde üzerinde çıkan yangın büyük çapta maddi hasara yol açtı. Bir iş yerinin çatısında çıktıktan sonra hızla yayılan yangında 10 iş yeri kullanılamaz hale gelirken, söndürme çalışmalarına çok sayıda belediye itfaiye ekipleri katıldı.

Bolvadin çarşı merkezinde çok sayıda iş yerinin bulunduğu bölgede saat 01.30 sıralarında bir mağazanın çatısında yangın çıktı. çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası ilk etapta bölgeye Bolvadin Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerlerinin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek, bitişikteki diğer iş yerlerine de sıçradı. Bunun üzerine Çay, Çobanlar ve Dişli belediyelerinin yanı sıra Alkoloid Fabrikası’ndaki itfaiye ekiplerinden de destek istendi.

BÖLGEYE GELEN İŞ YERİ SAHİPLERİ EŞYALARINI KURTARMAYA ÇALIŞTI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için yoğun çaba harcadı. Tamamı ikişer katlı birbirine bitişik iş yerlerinin sahipleri haberi alınca olay yerine geldi. Bolvadin Emniyet Müdürlüğü ekipleri de itfaiyenin çalışmasına engel olunmaması için vatandaşları ve esnafı sürekli uyardı. Yangının sıçramadığı iş yerlerinin sahipleri ise eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

10 İŞ YERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında can kaybı olmazken, 10’a yakın iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesi ve kontrol altına alınması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

BAŞKAN KAYACAN: BOLVADİN'E GEÇMİŞ OLSUN

Olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip eden Bolvadin Belediye Başkanı AK Partili Fatih Kayacan, "Burası tamamen ahşap bir yapıdan oluştuğu için kontrol altına alınması bayağı zorlaştı. İtfaiyeler, herkes elinden geleni yapıyor. Kaymakam Bey, bütün idari ekip burada. Hava şartları ve yangının durumu sıkıntılı. Elhamdülillah cana gelen bir durum yok. Bolvadin’e geçmiş olsun” dedi.

(DHA)

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