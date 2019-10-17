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Bolvadin’de çiftlik yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 15:17 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 250 büyükbaş hayvan telef olmaktan güçlükle kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Bolvadin’in Saraykırı mevkiinde bulunan 250 büyükbaş hayvanında bulunduğu besi çiftliğinde yangın meydana geldi.

Bolvadin’de çiftlik yangını

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 250 büyükbaş hayvan telef olmaktan güçlükle kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bolvadin’in Saraykırı mevkiinde bulunan 250 büyükbaş hayvanında bulunduğu besi çiftliğinde yangın meydana geldi. İbrahim Ergün’e ait olan besi çiftliğinde mazot tankının alev almasıyla güneş panellerindeki patlamadan dolayı meydana geldiği tahmin edilen yangın çiftlikteki saman balyalarının da tutuşmasıyla korku dolu anlar yaşattı. Yangın sebebi ile ilçe genelinde büyük panik yaşanırken itfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede gelmesiyle söndürme ve kurtarma çalışmaları başladı. Çiftlikte bulunan 250 hayvanın kurtarılması için hem itfaiye hem vatandaşlar adeta seferber oldu. Uzun uğraşlar sonrası yangın güçlükle kontrol altına alındı. Bolvadin Belediye itfaiyesi ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin yangına zamanında müdahale etmesi sonucu çiftlikte bulunan büyükbaş hayvanlar telef olmaktan kurtarıldı.
Çıkan yangında maddi hasarın tahminen 3 milyon TL civarında olduğu tahmin edilirken, olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü, itfaiye ekiplerinin kontrol altına alınan yangın alanında soğutma çalışmalarına devam ettiğini öğrenildi.

Bolvadin’de çiftlik yangını

Bolvadin’de çiftlik yangını

Bolvadin’de çiftlik yangını

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