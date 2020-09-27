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Bolvadin’de karantinadan kaçan iki şahsı polis sokakta yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 11:19 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde polis ekipleri korona virüs (Covid-19) karantina kurallarına uymayanlara göz açtırmadı.

Bolvadin’de karantinadan kaçan iki şahsı polis sokakta yakaladı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde polis ekipleri korona virüs (Covid-19) karantina kurallarına uymayanlara göz açtırmadı. Ekipler karantinada kaldıkları evlerinden kaçan biri 25 diğeri 57 yaşındaki iki şahsı sokakta yakalayarak cezai işlem uyguladıktan sonra, zorunlu karantinada kalacakları KYK yurduna gönderdi.
Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede adeta korona virüse karşı hummalı bir mücadeleye girişti. Mahalle denetim ekiplerinden gelen ihbarlara anında müdahale eden polis ekipleri Kestemet Mahallesi Zafer Caddesi ve Hacı Yusuf Mahallesi İhsaniye Caddesi üzerindeki ikametlerinde karantinada olması gereken M.B., (25) ve N.S.K.’nin (57) evlerinde olmadığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kısa süreli bir araştırmadan sonra şahısların sokakta olduğunu belirleyen ekipler, korona virüs şüphelilerini yakalamayı başardı. Şahıslara 1593 sayılı kanunun 282. maddesi kapsamında karantina tedbirlerine uymamaktan dolayı 3 bin 150 TL cezai işlemi uygulanırken, ayrıca haklarında adli soruşturma başlatıldı.
Şahıslar daha sonra sağlık ekipleri nezaretinde karantinadan kaçanların zorunlu karantinaya alındıkları KYK’ya ait Tınaztepe Öğrenci Yurdu’na götürüldü.

Bolvadin’de karantinadan kaçan iki şahsı polis sokakta yakaladı

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