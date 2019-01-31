Bolvadin’de trafik uygulaması

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki trafik uygulamasında 69 araç sürücüsüne toplam bin 898 lira para cezası kesildi.
Trafik denetimlerini sıklaştıran Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri ile ortak yapılan uygulamada toplam 250 şahıs sorgulanırken, 69 araca da trafik uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda toplam bin 898 TL para cezası yazıldığı bildirildi.
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