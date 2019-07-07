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Bomba arama köpekleri tatbikatlarla göreve hazır tutuluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 09:32 | Son Güncelleme

  ANKARA Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli 5 özel eğitimli köpek, terör operasyonları, şüpheli paket, çanta ve otomobillerin kontrolü ile devlet protokolünün korunmasında görev yapıyor.

ANKARA Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli 5 özel eğitimli köpek, terör operasyonları, şüpheli paket, çanta ve otomobillerin kontrolü ile devlet protokolünün korunmasında görev yapıyor. Gölbaşı ilçesindeki kampüste barınan bomba arama köpekleri, eğiticileri eşliğinde sürekli tatbikatlar yaptırılarak, her an göreve hazır tutuluyor. Hassas burunlu köpeklerden 'İyti', düzenlenen tatbikatta, gizli bölmeye saklanan bombayı, 1 dakika gibi kısa bir sürede buldu.
Bomba imha uzmanı ekiplerin zorlu görevlerinde, en yakın mesai arkadaşları dedektör köpekler. Özel eğitimli köpekler, terör operasyonları, şüpheli paket, çanta, araç kontrolü, devlet protokolünün korunmasının yanında, toplumsal olaylar, narkotik ve kaçakçılık gibi birçok alanda güvenlik birimlerinin en büyük yardımcısı. Çeşitli eğitimlerden geçirilen ve güçlü koku alma yetenekleri nedeniyle tercih edilen değişik cinslerden dedektör köpekler, patlayıcı maddeye koku alma duyularıyla ulaşıyor. Köpek Eğitim Merkezi'nde verilen temel eğitimi bitirip sertifika alarak ülke genelinde görev yapan 130 bomba arama köpeği var.
BİR KÖPEK 8 YIL GÖREV YAPIYOR
Bu köpekler, eğiticileri tarafından sürekli eğitim ve tatbikatlarla göreve hazır tutuluyor. Uzmanlar, eğitimler sırasında, askeri ve kimyasal patlayıcıları ve bomba yapımında kullanılan bütün malzemeleri dedektör köpeklere tanıtarak kokularını hafızalarına kazımasını sağlıyor. Uzman bir bomba dedektör köpeği, idarecisi ve eğitmeni olan bomba uzmanı polis memuru ile 8 yıl görev yapıyor. Eğitim sonunda köpekleriyle sınava giren bomba imha uzmanı polisler, sınavı geçen köpekleriyle görev yapacakları yerlere gidiyor.
GERÇEĞİNİ ARATMAYAN TATBİKAT
Ankara Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şubesi'nde görev yapan 5 köpek de sürekli eğitim ve tatbikatlara tabi tutularak her an göreve hazır tutuluyor. Ankara Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gölbaşı yerleşkesinde bomba dedektörü köpeklerin katılımıyla gerçeğini aratmayan tatbikat yapıldı. Senaryo gereği bir konteyner içerisinde arama yapan dedektör köpek 'İyti', bir dolapta bulunan patlayıcı maddenin kokusunu alır almaz yere çökerek idarecisine işaret verdi. Ardından bomba uzmanı ise, dolabın çevresinde arama yaptı. Bombanın tespit edilmesinin ardından uzman ekip, bombayı imha etti. Yine senaryo gereği şüpheli araçta arama yapan İyti, oturarak idarecisine işaret verdi. Olay yerinde hazır bekleyen bomba uzmanı, şüpheli araca yaklaşmadan önce büyük bir hassasiyetle kurduğu sinyal kesici cihazı da yanına alarak, giydiği koruyucu elbiseyle bombaya müdahale edip etkisiz hale getirdi.
'ÖNCE MOTİVE ETTİK, SONRA ARAMA YAPTI'
Bomba imha uzmanı, bomba arama köpeklerinin, bombanın yerini en kısa sürede tespit etmek için yetiştirilmiş köpekler olduğunu söyleyerek, "Buradaki tatbikat kapsamında önleyici tedbir aramalarımızdan 'Kapalı alan aramasını' gerçekleştirdik. Öncelikle köpeği motive ettik. Ardından köpek aramaya başladı. Birçok insanın saatlerce yapamayacağı işlemi köpek dakikalar içerisinde yaptı. Ardından 'pasif alarm' dediğimiz işareti verdi. Ardından bomba uzmanımız, köpeğin tepki verdiği yerde inceleme yaptı ve bomba etkisiz hale getirildi" dedi.
'BOMBA ARAMA KÖPEKLERİ HER YERDE GÖREV YAPAR'
Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü’nde bomba uzmanı ve uzman köpek eğitmeni olarak görev yapan polis memuru ise köpeğin, bomba arama köpeği olabilmesi için üstün oynama, arama, avlanma güdüsü ve bunlarla beraber üst seviyede sosyal olması gerektiğini dikkat çekerek, "Bunları köpek doğduktan hemen sonra tespit edebiliyoruz. Bomba arama köpekleri her yerde görev yapar. Biz normal şartlarda 7 veya 8 yaşını bulan köpekleri emekli ediyoruz. Bu rakamların üzerine çıkan köpekler de olabiliyor" diye konuştu.

Görüntü dökümü

--------
- Köpeğin konteynırda bombayı bulma anı
- Köpeğin oturarak işaret vermesi
- Köpeğin otomobilde bombayı bulması ve işaret vermesi
- Köpeklerin barınaklarından görüntü
- Tatbikata ait görüntüler
- Polis memuru ile röportaj
- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA

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