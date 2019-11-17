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"Bomba avcısı Timsah" emekliye ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 11:08 | Son Güncelleme

Türkiye'nin farklı yerlerinde 11 yıldır yaptığı görevlerde büyük başarılar gösteren Belçika Malinois cinsi "Timsah" adlı bomba arama köpeği, görev süresini doldurdu - Son 7 yıldır bünyesinde yer aldığı Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından veda partisi düzenlenen "Timsah", kendisi için hazırlanan pastayı yedi, son defa hünerlerini sergiledi - "Timsah"tan sorumlu polis memuru İsmail Çelik: - "Bir gün operasyonda patlayıcı buldu ve oturarak tepki verdi. O an baş başa kaldık Timsah'la. O gün belki yüzlerce kişinin hayatını kurtardı"

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen terörle mücadele operasyonlarında görev alarak önemli başarılara imza atan Belçika Malinois cinsi "Timsah" adlı bomba arama köpeği, emekliye ayrıldı.

Yaklaşık 11 yıl önce dünyaya gelen ve çok kısa bir süre sonra polis teşkilatı bünyesine kazandırılan "Timsah", Emniyet Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezinde uzman personel tarafından yetiştirildi.

Bomba arama konusunda uzmanlaştırılan "Timsah", polislerin en güvenilir mesai arkadaşı oldu.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terör örgütüne yönelik düzenlenen meskun mahal operasyonlarında görev alan dedektör köpek, çok sayıda patlayıcının bulunup imha edilmesine katkı sağladı.

Yaklaşık 7 yıldır Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yer alan ve sorumlu polis memuru İsmail Çelik'in "Evladım" diye nitelendirdiği "Timsah", görev süresini tamamladı.

Katıldığı her operasyonda ekiplere yol gösterme anlamında ciddi katkıda bulunan "Timsah", başarı dolu karnesiyle meslek yaşantısını geride bıraktı.

"Timsah" için Gaziantep Emniyet Müdürlüğü bünyesinde veda töreni düzenlendi. Törende, aralarında özel harekat, terörle mücadele ve çevik kuvvet ekiplerinin de bulunduğu polisler hüzünlü anlar yaşadı.

Kendisi için hazırlanan özel yaş pastayı alkışlar eşliğinde yiyen "Timsah" partinin ardından son defa hünerlerini sergiledi.

Törenin sonunda "Timsah", her bir polise patisini uzatarak veda etti.

- "Onu evladım gibi seviyorum"

Sorumlu polis memuru İsmail Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Timsah'la beraber çalışmanın bir gurur olduğunu ancak şimdi ondan ayrılmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Ona olan sevgisini asla kaybetmeyeceğini ifade eden Çelik, duygularını şöyle dile getirdi:

"Onu evladım gibi seviyorum. Yıllarca omuz omuza beraber çalıştık. İnsan kendi evladına gece gündüz belki vakit ayıramıyor ama ben ona gece gündüz vakit ayırdım. Şu an ondan ayrılmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Nasıl ki insanlar bir süre çalıştıktan sonra bir köşeye çekilip dinleniyorsa Timsah da aynen onlar gibi emekli oluyor artık. Tabii ki emekli olduktan sonra biz bu köpeği dışarı bırakmayacağız. Ahde vefa ister tabii ki. Yıllarca patlayıcı buldu. Emekli olduktan sonra da bizde kalacak. Tanıştığımızda nasıl bir sevgi beslediysem emekli olduktan sonra da sevgim aynı şekilde devam edecek."

- "Belki yüzlerce kişinin hayatını kurtardı"

"Timsah" ile birçok anısının olduğunu dile getiren Çelik, aklında en çok kalanını ise şöyle anlattı:

"Bir gün operasyonda patlayıcı buldu ve oturarak tepki verdi. O an baş başa kaldık Timsah'la. O gün belki yüzlerce kişinin hayatını kurtardı. Görev bitimi akşam eve geldiğimizde ben ona o bana baktı ve birbirimize sarıldık. O anı hiç unutamam."

Çelik, "Timsah" için bundan sonra oyun vakti olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 7 yıldır birlikte olduğumuz Timsah, vatana ve millete çok büyük hizmetler verdi. Artık bundan sonra onun en çok sevdiği şeyi yapacağız yani oyun oynayacağız." dedi.

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