"Bomba avcısı Timsah" emekliye ayrıldı

Yaklaşık 11 yıl önce dünyaya gelen ve çok kısa bir süre sonra polis teşkilatı bünyesine kazandırılan "Timsah", Emniyet Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezinde uzman personel tarafından yetiştirildi.

"Onu evladım gibi seviyorum. Yıllarca omuz omuza beraber çalıştık. İnsan kendi evladına gece gündüz belki vakit ayıramıyor ama ben ona gece gündüz vakit ayırdım. Şu an ondan ayrılmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Nasıl ki insanlar bir süre çalıştıktan sonra bir köşeye çekilip dinleniyorsa Timsah da aynen onlar gibi emekli oluyor artık. Tabii ki emekli olduktan sonra biz bu köpeği dışarı bırakmayacağız. Ahde vefa ister tabii ki. Yıllarca patlayıcı buldu. Emekli olduktan sonra da bizde kalacak. Tanıştığımızda nasıl bir sevgi beslediysem emekli olduktan sonra da sevgim aynı şekilde devam edecek."

Ona olan sevgisini asla kaybetmeyeceğini ifade eden Çelik, duygularını şöyle dile getirdi:

Sorumlu polis memuru İsmail Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Timsah'la beraber çalışmanın bir gurur olduğunu ancak şimdi ondan ayrılmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

- "Belki yüzlerce kişinin hayatını kurtardı"

"Timsah" ile birçok anısının olduğunu dile getiren Çelik, aklında en çok kalanını ise şöyle anlattı:

"Bir gün operasyonda patlayıcı buldu ve oturarak tepki verdi. O an baş başa kaldık Timsah'la. O gün belki yüzlerce kişinin hayatını kurtardı. Görev bitimi akşam eve geldiğimizde ben ona o bana baktı ve birbirimize sarıldık. O anı hiç unutamam."

Çelik, "Timsah" için bundan sonra oyun vakti olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 7 yıldır birlikte olduğumuz Timsah, vatana ve millete çok büyük hizmetler verdi. Artık bundan sonra onun en çok sevdiği şeyi yapacağız yani oyun oynayacağız." dedi.

