‘‘Bomba Bulunduğunda Harris Parti Binasındaydı’’

Demokrat Parti Ulusal Komite merkezinin dışına 6 Ocak 2021’de boru bombası yerleştirildiği sırada Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in binada olduğu anlaşıldı.

Reuters haber ajansına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisine göre polisin patlayıcıyı bulmasının ardından dönemin seçilmiş Başkan Yardımcısı ve California Senatörü Harris, Demokrat Parti Ulusal Komitesi merkezinden tahliye edildi.

Başkan Yardımcısı Harris’in güvenliğinden sorumlu ABD Gizli Servisi Reuters haber ajansının konuyla ilgili yorum talebine henüz yanıt vermedi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), o tarihten bu yana Demokrat Parti Ulusal Komitesi’nin yanındaki parkta bir banka ve Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi’nin arkasındaki sokağa patlayıcı cihaz yerleştirdiğini düşündükleri gri kapşonlu kazak giyen bir şüpheliyi arıyor. Yetkililer patlayıcıların 6 Ocak’tan önceki gece yerleştirildiğini sanıyor.

Patlayıcı cihazlar eski Başkan Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre binasına zorla girerek 3 Kasım 2020 seçimleri sonucunda Demokrat Joe Biden ve Kamala Harris’in zaferinin onaylanacağı oturumu engellemek istedikleri sırada bulunmuştu.

Eski Başkan Donald Trump’ın destekçileri tarafından geçen yıl ABD Kongresi’ne düzenlenen baskının birinci yıldönümünde Başkan Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris saldırının hedefi olan Kongre binasında yaptıkları konuşmada birlik ve demokrasi mesajı vermişti.

Onlarca polis memurunun yaralandığı ve 5 kişinin yaşamının yitirdiği olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 700’den fazla kişi yargılanıyor.

