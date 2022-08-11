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Bomba doğum günü hediyesi... Erotik detayların hepsini anlattı

11.08.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkadaşlarının doğumgünü hediyesi olarak bilet alması üzerine, İngiltere'de oldukça meşhur bir sahne şovu olan 'The Chocolate Men Show'u izlemeye giden genç bir kadın içeride gördüklerini paylaştı. Çıplak itfaiyeci ve polislerden, 20 santimden uzun penisi olan performans sanatçılarına kadar oldukça erotik birçok öge barındıran bu şovun detayları dudak uçuklattı.

Bomba doğum günü hediyesi... Erotik detayların hepsini anlattı

İngiltere'den ismini paylaşmayan genç bir kadın, arkadaşlarının hediye olarak kendisine meşhur 'The Chocolate Men Show'a bilet almaları üzerine, harika bir gece geçirdiğini açıkladı. Birçok erkeğin sahne aldığı oldukça erotik bu şovun detayları, okuyanları şaşkına çevirdi.

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ÇOK KONUŞULUYOR

bondage

"İngiltere'nin en çok konuşulan kadınlar gecesi" olarak bilinen The Chocolate Men Show'da sahne alan erkeklerin minimum penis boyunun 20 santim olduğu biliniyor. Ancak şova dair şaşırtıcı olan tek şey olmadığı söylendi.

''BURADA OLAN BURADA KALIR''

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Şova dair detayları anlatan genç kadın, birçok erkeğin, kimileri kostümlü kimileri çıplak halde sahne aldığı bu şovun başında izleyiciye "Çikolata Şehri'nde olan, Çikolata Şehri'nde kalır" şeklinde bir uyarı yapıldığını iddia etti.

KREM ŞANTİ İLE DONATTI

İçeride sayısız şov gerçekleştiğini anlatan genç kadın, kadınlar arasında striptiz dans yarışması yapıldığını, bazı kadınların sahneye çıkarılıp gözlerinin bağlandığını, kimilerinin de yine şovmen erkekler tarafından sahneye taşınıp krem şanti ile donatıldığını anlattı.

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''KAÇIRMAYIN''

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Birçok erotik eylemin de içinde olduğu bu şovun devamında, gecenin yavaş yvaaş hızlandığını, performans sanatçılarının kadınların kucaklarına atladığını ve şovun onlardan birinin sabunlanarak küvette duş aldığı bir gösteriyle sonlandığını aktardı. Kendisi için mükemmel bir doğumgünü olduğunu da ekleyen genç kadın, hemcinslerini bu şovu kaçırmamaya davet etti.

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