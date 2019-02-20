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Bomba iddia: Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya hamile mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.02.2019 09:48 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gibi kendi gibi oyuncu sevgilisi Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Bizim Hikaye dizisinde hamile olarak rolüne devam eden Kaya'nın gerçek hayatta da hamile olduğu iddia ediliyor.

UçanKuş TV’nin sevilen programı Magazin Merkezi’nden Bilal Özcan, bomba gibi bir iddia ortaya attı.

Geçtiğimiz hafta 5 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran Hazal Kaya-Ali Atay çifti bebek mi bekliyor? Hazal Kaya ve Ali Atay, uzun süren birlikteliklerinin ardından görkemli bir düğünle evlenmişlerdi.

UçanKuş Tv’de yayınlanan Magazin Merkezi programında Bilal Özcan, ünlü çiftin bebek beklediği iddiasında bulundu. Hamilelik haberini duyuran Bilal Özcan, "Yakın arkadaşımdan öğrendim çifti tebrik ederim" dedi.

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Özcan, Instagram hesabından paylaştığı bilgide şunları söyledi: "İlginç iddia: Hazal Kaya dizide de gerçek hayatta da hamile! Dün akşam, tam Uçankuş TV'deki yayınıma girerken eski bir arkadaşımdan o ilginç mesajı aldım. Hazal Kaya'nın dizide canlandırdığı Filiz karakteri yeni bölümlerde artık hamile.

"TEBRİK EDERİM"

Ve şimdi set çalışanları arasında Hazal'ın gerçek hayatta da hamile olduğu konuşuluyor. 6 Şubat'ta yaşamını meslektaşı Ali Atay ile birleştiren sevilen oyuncu Hazal Kaya'yla ilgili bu gelişmeye çok sevindim ve programda izleyicilerle paylaştım. Güzel oyuncuyu ve eşini tebrik ederim."

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