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Bomba iddia! Estetik ameliyatı olan Şeyma Subaşı hastanelik oldu

29.03.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir haftadır paylaşım yapmayan Şeyma Subaşı gündem oldu. Şeyma Subaşı'nın yokluğu sonrası ortaya bomba iddialar atıldı. Popo ve burun ameliyatı olan Subaşı iddialara göre kötü durumda...

Bomba iddia! Estetik ameliyatı olan Şeyma Subaşı hastanelik oldu

Şeyma Subaşı bir süredir paylaşım yapmayınca gündem oldu. Subaşı uzun zamandır instagram hesabından paylaşım yapmıyordu. Şeyma Subaşı’nın nerede olduğu ve neden paylaşım yapmadığı ortaya çıktı.

BURNU DÜŞTÜ İDDİASI

İddialara göre; Şeyma Subaşı iki ameliyat geçirdi ve ameliyatlar sonrası oldukça zor durumda kaldı. İlk olarak burun estetiği olan Şeyma Subaşı'nın estetik sonrası burnunun sürekli düştüğü öğrenildi. Eskisinden kötü bir duruma gelen Şeyma Subaşı'nın son estetiği başına bela oldu.

Şeyma Subaşı'nın burnunun görüntüsü sosyal medyanın dilindeŞeyma Subaşı'nın burnunun görüntüsü sosyal medyanın dilinde

POPO ESTETİĞİ DE OLDU

Şeyma Subaşı burun estetiğiyle birlikte dünyanın en ünlü doktorlarından birine popo estetiği de olduğu öğrenildi. Gizlikalmasinmag sayfasının iddiasına göre; o ameliyatta da problem çıkması nedeniyle Şeyma Subaşı'nın ayağa kalkamadığı öğrenildi. Hem burun hem popo estetiği kötü geçen Subaşı'nın hastanede olduğu öğrenildi!

Şeyma Subaşı’nın Miami’de yanında olan Melisa Ilıcalı’nın babası tarafından özel uçakla aldırıldığı ve Dominik'e gittiği ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
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