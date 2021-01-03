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Bomba iddia: Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşık çabuk bitti

03.01.2021 12:23 | Son Güncelleme:
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Bomba iddia: Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşık çabuk bitti

2020 yılının sonlarına doğru magazin dünyasına bomba gibi düşen Gonca Vuslateri ile Hakan Altun aşkının bittiği iddia edildi. Vuslateri'nin son paylaşımına yazdıkları ayrılık mesajı olarak yorumlandı.

Geçen ay şarkıcı Hakan Altun ile aşk yaşadığını itiraf eden oyuncu Gonca Vuslateri, “Çok mutluyuz” açıklamasını yapmıştı. Ünlü çiftin aşkları kısa sürdü.

Gonca Vuslateri ile Hakan Altun ilişkisi yeni yılı göremeden bitti. Çift, Magazin D’nin iddiasına göre yollarını ayırdı.

Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırlarıyla verdiği son pozdaki notu da ayrılık mesajı olarak yorumlandı.

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Vuslateri paylaşımına şunları yazdı: "Ardından ağlanacak ne varsa ömrümüzde,
Tekrar doğuşun sırrı gülümseyen bir yüzde,
Uykusuz geceleri içten kemiren hüzün,
Bin azabın çarkında gerilmiş ağaran gün;
Öpüşler, gözyaşları, vaitler ve hicranlar;
O derin sükutların aydınlattığı anlar
Bir sonsuz uçurumda uyanmış gibi birden
Sazlar sustuktan sonra duyulan nağmelerden;
Doldurur hiç durmadan uzattığı bu tası,
Gül, ey bir âna sığmış ebediyet rüyası!
Gül dimdik bu sefer.
Kırık bir uddan kovulan Taksim, evsizlere kapı açan meydandır artık.
Ve gül şahididir edebiyatın.
Bazı şarkılara ismini vermiştir sadece
Ruhu sadakadır gönül fakirlerine.
Selam olsun Tanpınar."

Ünlü oyuncunun bu paylaşımının altına "Ayrıldınız mı" yorumları yağdı.

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