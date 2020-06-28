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Bomba iddia! İbrahim Tatlıses kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya'yla aşk yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 11:52 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses'ten aşk bombası! 2. Sayfa'da yer alan habere göre; İbrahim Tatlıses, kendisinden yaşça küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşıyor. Ünlü çiftin arasındaki yaş farkı 42...

Bomba iddia! İbrahim Tatlıses kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya'yla aşk yaşıyor

İbrahim Tatlıses aşkı yine genç bir isimde buldu. Bodrum'da yaz aylarının tadını çıkaran Tatlıses, sevgilisiyle ilk kez kameralar karşısına geçti. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; İmparator Tatlıses aradığı aşkı Gülçin Karakaya'da buldu.

68 yaşında, 7 çocuk 9 torun sahibi Tatlıses'in sevgilisiyle eğlenceli anları objektiflere yansıdı.

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Tatlıses'in 26 yaşında olduğu iddia edilen sevgilisi Gülçin Karakaya ile 3. kez nikah masasına oturup oturmayacağı ise merak konusu oldu.

İmparator, daha önce verdiği röportajda yeniden baba olabileceğinin de sinyallerini vermişti.

Öte yandan ünlü sanatçı 'Beni tehdit ediyor' diyerek hakkında suç duyurusunda bulunduğu oğlu Ahmet Tatlı ile de '2. Sayfa' programında barıştı.


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