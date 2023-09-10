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  4. Bomba iddia! Kaan Urgancıoğlu kirada oturduğu evini daha yüksek fiyattan arkadaşına kiralayınca...

Bomba iddia! Kaan Urgancıoğlu kirada oturduğu evini daha yüksek fiyattan arkadaşına kiralayınca...

10.09.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu evlendikten sonra kirada oturduğu Cihangir'deki evini kapatmadı. Evini başka bir arkadaşına kiraya veren oyuncunun başı ev sahibi ile derde girdi.

Yargı’da Savcı Ilgaz karakteriyle büyük beğeni toplayan Kaan Urgancıoğlu sessiz sedasiz evlenmiş ve baba olmak için gün saymaya başlamıştı. Burcu Denizer ile 21 Haziran’da evlendikten sonra eşiyle başka bir eve çıkan ünlü oyuncu Cihangir'deki evini de kapatmadı.

Cumhuriyet yazarı Faik Erdemli'nin Kaan Urgancıoğlu ile iddiasından sonra Müge Dağıstanlı da köşesine bu konuyu taşıdı.

Ekran Alıntısı

Cihangir’de oturan Kaan Urgancıoğlu’nu ev sahibi mahkemeye verdi.

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Oyuncu ucuza oturduğu Cihangir’deki evini başka bir arkadaşına daha yüksek fiyattan kiraya verdi. İddiaya göre; dava açan ev sahibine karşı Kaan Urgancıoğlu savunmasında "Kirasını düzenli ödediğim sürece evimi istediğim gibi kullanırım" dedi.

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